Проиграл битву: в США скончался легендарный певец

Кантри-певец Тоби Кит отчаянно боролся с раком желудка.

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Тоби Кит проиграл сражение с раком / Коллаж Главред, фото Instagram/tobykeith

В США скончался легендарный артист и музыкант, исполнитель кантри-музыки, один из самых популярных в 2000—2010 годах в своём стиле - Тоби Кит.

Как сообщает издание Page Six, ему было 62 года.

"Тоби Кит мирно скончался вчера вечером 5 февраля в окружении своей семьи", — говорится в заявлении.

"Он вел свою борьбу с изяществом и мужеством. Пожалуйста, уважайте частную жизнь его семьи в настоящее время", - написали они.

Исполнитель песни "Должен был быть ковбоем" впервые объявил о своем диагнозе в июне 2022 года после того, как уже прошел обширное лечение.

"Последние 6 месяцев я получал химиотерапию, лучевую терапию и операцию. Пока все хорошо", — поделился он тогда.

"Мне нужно время, чтобы дышать, восстановиться и расслабиться", - говорил тогда артист.

Всего шесть месяцев спустя Кейт назвал свою борьбу с болезнью "довольно изнурительной", но пытался вернуться в "боевую форму".

Похоже он заявил, что "чувствует себя довольно хорошо"; однако он по-прежнему был обеспокоен своим прогнозом.

Всего несколько недель назад певец сообщил, что во время интенсивного лечения он обрел покой благодаря своей непоколебимой вере.

"Я дошёл до того, что меня устраивало всё, что бы ни случилось", — сказал он 9News.

Он поблагодарил свою жену Тришу за то, что она была "лучшей медсестрой", которую он мог иметь рядом.

На видео - одна из наиболее популярных песен артиста:

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

Позже королевский дворец объявил о том, что у Короля Чарльза в ходе операции на простате, выявили онкологию в другом месте.

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