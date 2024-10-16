Присоединился к поклонникам: Святослав Вакарчук удивил поступком

Сегодня вечером, 16 октября, концерт популярной украинской группы "Океан Эльзы" во Дворце спорта в Киеве прервала воздушная тревога. Артисты сразу же попросили фанатов найти укрытие и присутствующие отправились в метро.
Как стало известно из соцсетей, поклонники группы решили все же дождаться продолжения концерта и начали петь песни группы в метро.
Лидер группы Святослав Вакарчук решился присоединиться к фанатам и спустился к ним на одну из станций, которая буквально стала заблокированной из-за наплыва людей.
Смотрите видео, как поклонники пели песни "Океана Эльзы" в метро:
Кто такой Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.
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