Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Присоединился к поклонникам: Святослав Вакарчук удивил поступком

Элина Чигис
16 октября 2024, 22:40
610
Святослав Вакарчук поддержал своих поклонников.
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук пришел к поклонникам в метро / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Сегодня вечером, 16 октября, концерт популярной украинской группы "Океан Эльзы" во Дворце спорта в Киеве прервала воздушная тревога. Артисты сразу же попросили фанатов найти укрытие и присутствующие отправились в метро.

Как стало известно из соцсетей, поклонники группы решили все же дождаться продолжения концерта и начали петь песни группы в метро.

видео дня

Лидер группы Святослав Вакарчук решился присоединиться к фанатам и спустился к ним на одну из станций, которая буквально стала заблокированной из-за наплыва людей.

Смотрите видео, как поклонники пели песни "Океана Эльзы" в метро:

Святослав Вакарчук в метро
Святослав Вакарчук в метро / фото: скрин t.me/TCH_channel

Кто такой Святослав Вакарчук?

Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, Настя Каменских показала родных, а также и своего мужа Потапа, который сбежал за границу и не появляется в Украине. Певица призналась мужу в любви и рассказала, что он ее всегда поддерживает.

А также российский певец Никита Пресняков теряет свой бизнес в России. Пресняков понес убытки на приблизительно 10 тысяч долларов. Оформлена компания на возлюбленную музыканта — Алену Преснякову, однако среди учредителей компании есть имя Никиты.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

Ещё
"Подходим к новой фазе": в МИД заявили об "огромной угрозе" из-за войск КНДР

"Подходим к новой фазе": в МИД заявили об "огромной угрозе" из-за войск КНДР

23:59Украина
В Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины

В Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины

22:35Украина
"Это конкретные вещи": Подоляк раскрыл, о чем говорится в тайных пунктах плана победы

"Это конкретные вещи": Подоляк раскрыл, о чем говорится в тайных пунктах плана победы

21:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумф

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумф

Уже догнал маму по росту: Алла Пугачева засветилась на прогулке с сыном на Кипре

Уже догнал маму по росту: Алла Пугачева засветилась на прогулке с сыном на Кипре

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

Виктор Павлик назвал новую молодую фаворитку

Виктор Павлик назвал новую молодую фаворитку

Последние новости

00:06

Будущая жена Венсана Касселя показала беременный живот

16 октября, среда
23:59

"Подходим к новой фазе": в МИД заявили об "огромной угрозе" из-за войск КНДР

23:10

Валерий Залужный показал, как греется в компании жены

23:01

"Мерзко, противно": путинист Григорий Лепс устроил разборки и набросился на фанатку на концерте

22:49

"Процессы продолжаются": Клочок заинтриговал подробностями создания единой армии ЕС

Формат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - КлочокФормат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - Клочок
22:40

Присоединился к поклонникам: Святослав Вакарчук удивил поступком

22:35

"Извините, на это надо вооружение": Киричевский - об одном из пунктов плана Зеленского

22:35

В Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины

22:11

После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

Реклама
22:04

Цены на бензин "заморозились": какая стоимость на АЗС теперь

22:03

Веру Брежневу "застукали" с загадочным мужчиной на фоне слухов про новый роман - фото

22:01

Почему у африканцев темный цвет кожи, но белые ладони и пятки

21:43

Жил в полной темноте: СМИ сообщили о слепоте популярного российского певца

21:37

Роскошный и элегантный образ: Андре Тан назвал самый модный цвет сезонаВидео

21:25

"Это конкретные вещи": Подоляк раскрыл, о чем говорится в тайных пунктах плана победы

21:05

План победы Зеленского. Удастся ли его воплотить и выиграть войну

20:58

Почему облака не падают на землю, хоть и весят по несколько тонн

20:44

Байден объявил о новой помощи США на $425 миллионов: детали звонка к Зеленскому

20:39

Оверсайз и российские модели: в США с размахом прошел показ Victoria’s SecretВидео

20:37

Справятся не все водители: в каком порядке разъедутся автомобили - тест по ПДДВидео

Реклама
20:30

Популярный блогер рассказал про роман с Анной Тринчер и предательство певицы

20:24

Формат встречи изменили: в Белом доме раскрыли, когда состоится "Рамштайн"

20:13

Россия накапливает ракеты для массированной атаки на Украину: все подробности

19:51

Выпустили восемь пуль: под Москвой застрелили спецназовца ГРУ, который воевал в Украине

19:40

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

19:27

РФ готовит удары по ядерным объектам Украины: глава МИД сделал важное заявление

19:10

План победы Зеленского: что надо знатьмнение

18:51

Накрыло "кассетками": HIMARS ударил по полигону с россиянами, много "двухсотых"

18:49

"C МСМК превратился в инвалида": Узелков рассказал о своем состоянии

18:39

Путь Украины в НАТО необратим: Рютте сделал четкое заявление о плане победы

18:36

Известный музыкант расстался с девушкой через день после публичного заявления про роман

18:23

Глава МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам: названы имена

18:07

Приглашение Украины в НАТО: в США обсудили возможность вступления

17:41

Бронирование после аудита Кабмина может претерпеть серьезные изменения: все подробности

17:34

"Оккупанты взяли Селидово в полуокружение": в ВСУ прокомментировали слухи

17:28

500 тысяч, и мэр Одессы невиновен: Труханову предлагали откупиться от уголовных производств (документ)

17:27

Австралия подарит Украине почти полсотни танков Abrams M1A1 - ABC News

17:27

Зеленский рассказал о сроках приглашения в НАТО: в УП узнали детали

17:21

Жуткая тайна СССР: секретные ядерные взрывы на территории УкраиныВидео

17:18

Хотят взять город в "клещи": оккупанты имеют новую приоритетную цель на фронте

Реклама
17:04

"Сливал" врагу данные и поддерживал РФ: СБУ задержали сотрудника "Укрэнерго"

16:32

Пылает 800 квадратных метров: на военном аэродроме в Подмосковье вспыхнул пожарВидео

16:22

Доллар снова "растет": какой курс ждет украинцев

16:09

Приглашение Украины в НАТО: названы сценарий и сроки

16:06

В Германии готовы к переговорам с Путиным: Шольц назвал главное условие диалога

16:05

7 простых и полезных правил: как подготовить велосипед на зиму

16:00

Будут свежие вплоть до весны: 3 самых лучших способа, как хранить зимние яблокиВидео

15:59

Популярный украинский актер попал в ДТП на мотоцикле: "Не знаю, что бы было"

15:54

4 знака зодиака которых тянет к бывшим

15:33

Байден едет в Берлин: почему США и РФ фактически заявили о переговорах - Клочок

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять