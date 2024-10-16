Присоединился к поклонникам: Святослав Вакарчук удивил поступком

Святослав Вакарчук поддержал своих поклонников.

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Святослав Вакарчук пришел к поклонникам в метро / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Сегодня вечером, 16 октября, концерт популярной украинской группы "Океан Эльзы" во Дворце спорта в Киеве прервала воздушная тревога. Артисты сразу же попросили фанатов найти укрытие и присутствующие отправились в метро.

Как стало известно из соцсетей, поклонники группы решили все же дождаться продолжения концерта и начали петь песни группы в метро.

видео дня

Лидер группы Святослав Вакарчук решился присоединиться к фанатам и спустился к ним на одну из станций, которая буквально стала заблокированной из-за наплыва людей.

Смотрите видео, как поклонники пели песни "Океана Эльзы" в метро:

Святослав Вакарчук в метро / фото: скрин t.me/TCH_channel

Кто такой Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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