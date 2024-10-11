"А этого забираем?": ТЦК устроили облаву на концерте Океана Эльзы

В Киеве у Дворца спорта около полусотни работников ТЦК проверяли документы мужчин, выходящих с концерта рок-группы "Океана Эльзы".
Присутствовавший на этом массовом мероприятии руководитель киевского ТЦК отказался комментировать происходящее, предложив обращаться в пресс-службу, пишет ТСН.
Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.
"А этого забираем?", - судя всего, говорит полицейский на видео.
Сегодняшний концерт "Океана Эльзы", посвященный 30-летию группы. Он первый из серии из пяти шоу, все билеты на которые были проданы.
Мобилизация в Украине - что известно об изменениях в правила мобилизации
Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны сообщило о внедрении автоматизированного процесса выдачи повесток, включая вручение через почту с использованием реестра "Оберіг". Об этом сообщил Сергей Монукало, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК.
Согласно постановлению Кабинета Министров №1147, представители почты должны лично передавать повестки от ТЦК и СП адресатам.
Кроме того, 9 октября Верховная Рада Украины приняла решение о запрете мобилизации граждан в возрасте 18-25 лет. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №11379-д был поддержан 311 голосами.
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