"А этого забираем?": ТЦК устроили облаву на концерте Океана Эльзы

Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.

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ТЦК устроили облаву на концерте Океана Эльзы / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В Киеве у Дворца спорта около полусотни работников ТЦК проверяли документы мужчин, выходящих с концерта рок-группы "Океана Эльзы".

Присутствовавший на этом массовом мероприятии руководитель киевского ТЦК отказался комментировать происходящее, предложив обращаться в пресс-службу, пишет ТСН.

Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.

видео дня

"А этого забираем?", - судя всего, говорит полицейский на видео.

ТЦК устроили облаву на концерте Океана Эльзы / Фото: скриншот с видео

Сегодняшний концерт "Океана Эльзы", посвященный 30-летию группы. Он первый из серии из пяти шоу, все билеты на которые были проданы.

Мобилизация в Украине - что известно об изменениях в правила мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны сообщило о внедрении автоматизированного процесса выдачи повесток, включая вручение через почту с использованием реестра "Оберіг". Об этом сообщил Сергей Монукало, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК.

Согласно постановлению Кабинета Министров №1147, представители почты должны лично передавать повестки от ТЦК и СП адресатам.

Кроме того, 9 октября Верховная Рада Украины приняла решение о запрете мобилизации граждан в возрасте 18-25 лет. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №11379-д был поддержан 311 голосами.

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