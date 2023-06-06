Подрыв Каховской ГЭС: Океан Эльзы объявили сбор для помощи Херсонской ГСЧС

Наличие оборудования, которое поможет справиться с последствиями действий оккупантов на Каховской ГЭС, сейчас критически важно.

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Группа Океан Эльзы собирает средства для помощи по устранению последствий от подрыва Каховской ГЭС / коллаж: Главред, фото: facebook.com/okeanelzyofficial / Сергій Демьянчук, скриншот

Украинская группа Океан Эльзы, которая с начала полномасштабной войны занимается благотворительной деятельностью на пользу ВСУ и простых украинцев, в связи с подрывом оккупантами Каховской ГЭС, объявила срочный сбор на помощь ГСЧС Херсона.

Чтобы преодолеть последствия техногенной и экологической катастрофы, было принято решение собирать средства на мотопомпы. Оборудования необходимо очень много, поэтому реквизиты коллектив разместил на своей официальной странице в Facebook.

Также они оставили ссылку на сайт ГСЧС для тех, кто хочет сотрудничать непосредственно с организацией. Мотопомпы необходимы для откачки загрязненной воды, которая вырвалась из-за подрыва ГЭС.

"Относительно подрыва Каховской ГЭС. Кратко. Пункт-база. #RussiaIsATerroristState. Пункт #1. ДЕЙСТВУЕМ вместе прямо сейчас! Для ГСЧС Херсона срочно закупаем дополнительные мотопомпы для откачки грязной воды (их нужно будет много)", - сообщает Океан Эльзы.

Группа Океан Эльзы собирает средства для помощи по устранению последствий от подрыва Каховской ГЭС / скриншот facebook.com/okeanelzyofficial

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Известно, что восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично. Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.

Смотрите репортаж о разрушенной оккупантами Каховской ГЭС:

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