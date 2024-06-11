"Принес любимые цветы": Дзидзьо засветился в объятиях известной актрисы

Украинская актриса Елена Лавренюк показала общий снимок с украинским певцом Михаилом Хомой (Дзидзьо).
На своей странице в соцсетях Лавренюк опубликовала селфи, на котором показалась в обьятиях певца и с большим букетом пионов.
Артисты сфотографировались в гримерке, Елена запечатлена в платье с открытыми плечами и шляпке, а Дзидзьо в черной футболке и кепке.
"Когда в гости пришел Dzidzio и принес любимые цветы", - написала Лавренюк.
Кто такой Михаил Хома?
Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.
Дзидзьо - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская певица Ярослава Притула отреагировала на бурные споры в Сети, которые появились после того, как она сфотографировалась на фоне квартиры, которую купил Дзидзьо.
А также поклонникам стало понятно, почему SLAVIA проводила время вблизи квартиры бывшего мужа Дзидзьо. Апартаменты в Киеве за более чем миллион гривен принадлежать ей. В то же время Дзидзьо подчеркнул, что воссоединение с бывшей женой – невозможно.
Вам может быть интересно:
- Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ
- Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события
- Московская дочь Ольги Сумской показала свою жизнь в России
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред