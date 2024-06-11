"Принес любимые цветы": Дзидзьо засветился в объятиях известной актрисы

Дзидзьо подарил роскошный букет актрисе Елене Лавренюк.

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Дзидзьо увидился с известной украинской актрисой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio/

Украинская актриса Елена Лавренюк показала общий снимок с украинским певцом Михаилом Хомой (Дзидзьо).

На своей странице в соцсетях Лавренюк опубликовала селфи, на котором показалась в обьятиях певца и с большим букетом пионов.

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Артисты сфотографировались в гримерке, Елена запечатлена в платье с открытыми плечами и шляпке, а Дзидзьо в черной футболке и кепке.

"Когда в гости пришел Dzidzio и принес любимые цветы", - написала Лавренюк.

Елена Лавренюк показалась с Дзидзьо в гримерке / фото: скрин instagram.com/olenalavrenyuk/?hl=uk

Кто такой Михаил Хома? Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

Дзидзьо - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская певица Ярослава Притула отреагировала на бурные споры в Сети, которые появились после того, как она сфотографировалась на фоне квартиры, которую купил Дзидзьо.

А также поклонникам стало понятно, почему SLAVIA проводила время вблизи квартиры бывшего мужа Дзидзьо. Апартаменты в Киеве за более чем миллион гривен принадлежать ей. В то же время Дзидзьо подчеркнул, что воссоединение с бывшей женой – невозможно.

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