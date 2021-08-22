УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

22 августа 2021, 11:09

Ярослава Притула ответила на обвинения в том, что ее развод с Дзидзьо - пиар ход для раскрутки популярности.

Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/

Украинская певица Ярослава Притула отреагировала на бурные споры в Сети, которые появились после того, как она сфотографировалась на фоне квартиры, которую купил Дзидзьо.

Певица рассказала, что в Сети их начали подозревать в пиаре на разводе, а также начали звонить журналисты с просьбой дать комментарий. В своем Instagram Slavia отметила, что ей не до того, но она ответит на вопрос.

"После того, как Михаил Дзидзьо заинтриговал новым жильем, появились слухи о том, что наш развод это фейк, пиар - ход ради популярности и славы...

Это лето для меня жаркое во всех смыслах. Сейчас я решаю вопросы, которые обрушились по всем фронтам, во всех сферах жизни, поэтому времени на комментарии и посты практически нет, и все же ... ... обещаю его найти, и прокомментировать ...", - пообещала девушка.

Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/

"Это Ваше личное дело - мирится с мужем или нет. Это Ваша жизнь и никто не имеет права осуждать или комментировать. Главное быть счастливой!", "Ваша жизнь, как хотите так ее и строите и бить счастливой", "Якщо брали шлюб, то треба миритися", "Так ви розійшлися чи ні?))", "Какая разница помирились они или нет?! Главное,чтобы обоим было комфортно в нынешних отношениях", - пишут ее поклонники в комментариях.

Напомним, что шум поднялся из-за того, что Дзидзьо показал свою новую квартиру под Киевом, и они со Славией подогрели слух, что они снова вместе комментариями под постом.

На следующий день девушка опубликовала фото на фоне этого же дома.

viber
Dzidzio Дзидзьо Михаил Хома новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном бельеАнна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье "По-русски говори, а не по псячему": призер Олимпиады из Львова обругал украинский язык"По-русски говори, а не по псячему": призер Олимпиады из Львова обругал украинский язык "То ли фекалии, то ли памятник Путину": в Москве установили странную скульптуру"То ли фекалии, то ли памятник Путину": в Москве установили странную скульптуру Сделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через УкраинуСделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через Украину "Люди в большом мире, не молчите": жизнь женщин в захваченном талибами Афганистане стала ужасом"Люди в большом мире, не молчите": жизнь женщин в захваченном талибами Афганистане стала ужасом

Последние новости

11:09

Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

10:46

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

10:40

Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России Видео

10:39

"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

10:27

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

Реклама
10:02

Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова

09:43

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале Видео

09:30

Скандал на Тернопольщине: ради флагштока ко Дню Независимости разрушили исторический памятник Видео

08:55

В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса Видео

08:39

Приласкает теплом: погода в Украине на 22 августа - прогноз Видео

08:08

Рейс из Кабула: в Украину прибыл борт с эвакуированными из Афганистана Видео

07:45

Пенсия в 7 тысяч гривен: в Минсоцполитики рассказали, кто сможет ее получить

07:02

Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду Видео

06:47

Как Меркель прощалась с Путиным мнение

05:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

05:02

Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать

04:35

На работе посидел – диабетом заболел: ученые заявили о новой опасности для офисных работников

04:21

Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом" Видео

03:40

Еще одно исследование подтвердило важность для здоровья этого рациона Видео

03:02

Как прекратить ночные кошмары и начать высыпаться: шесть лайфхаков Видео

Реклама
02:31

Россия припугнула США "жестким ответом" на новые санкции

01:45

Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель

01:30

Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов

00:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

00:22

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

21 августа, суббота
23:55

Выяснилось, какие болезни вызывает употребление фастфуда

23:30

Украина выведет Россию из Крыма - Кулеба

23:02

Поможет ли зеленый чай в борьбе со стрессом и бессонницей - ответ экспертов

23:00

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца

22:23

В Киев прибыла баржа с арбузами: когда ягоды появятся в супермаркетах Видео

22:19

В Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможка Видео

20:58

Украину зальют мощные ливни с грозами: синоптик рассказала о погоде на День независимости Видео

20:48

В Украине создали уникальную реконструкцию голоса Тараса Шевченко

20:36

Избила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоров

20:08

Кондратюк предложил не пускать Ротару на сцену в День Независимости Видео

19:25

"Выпиваю - и мне гаплык": экс-звезда Шахтера рассказал о пьянке за рулем

19:18

В Кабмине рассказали, как получить высокую пенсию

19:18

Путин уже начал торговаться по транзиту газа через Украину мнение

18:59

Мааса не ждите: Германия заменит своего представителя на Крымской платформе

18:50

Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула Видео

Реклама
18:50

Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:28

Кулеба обсудил с Нуланд визит Зеленского в США

17:54

Недетские развлечения на Львовщине: девушку-подростка ударило током на цистерне с бензином

17:12

Роют противотанковые рвы: украинские пограничники начали укреплять границу с РФ Видео

16:27

"Провал дипломатии РФ": в МИД пригрозили России ответкой за санкции Видео

15:40

На Виннитчине фермеры вырастили на поле самый большой трезубец в Украине

15:27

Зеленский одобрил санкционный удар по пропагандистам Шарию и Гужве Видео

15:06

Ребенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика Видео

14:28

"Им совсем допекло": Данилов и Кулеба ответили на введенные против них санкции РФ Видео

14:05

"Жизнь темна": Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и написала свой первый пост

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять