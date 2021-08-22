Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

Slavia / instagram.com/slavia_official/

Украинская певица Ярослава Притула отреагировала на бурные споры в Сети, которые появились после того, как она сфотографировалась на фоне квартиры, которую купил Дзидзьо.

Певица рассказала, что в Сети их начали подозревать в пиаре на разводе, а также начали звонить журналисты с просьбой дать комментарий. В своем Instagram Slavia отметила, что ей не до того, но она ответит на вопрос.

"После того, как Михаил Дзидзьо заинтриговал новым жильем, появились слухи о том, что наш развод это фейк, пиар - ход ради популярности и славы...

Это лето для меня жаркое во всех смыслах. Сейчас я решаю вопросы, которые обрушились по всем фронтам, во всех сферах жизни, поэтому времени на комментарии и посты практически нет, и все же ... ... обещаю его найти, и прокомментировать ...", - пообещала девушка.

Slavia / instagram.com/slavia_official/

"Это Ваше личное дело - мирится с мужем или нет. Это Ваша жизнь и никто не имеет права осуждать или комментировать. Главное быть счастливой!", "Ваша жизнь, как хотите так ее и строите и бить счастливой", "Якщо брали шлюб, то треба миритися", "Так ви розійшлися чи ні?))", "Какая разница помирились они или нет?! Главное,чтобы обоим было комфортно в нынешних отношениях", - пишут ее поклонники в комментариях.

Напомним, что шум поднялся из-за того, что Дзидзьо показал свою новую квартиру под Киевом, и они со Славией подогрели слух, что они снова вместе комментариями под постом.

На следующий день девушка опубликовала фото на фоне этого же дома.