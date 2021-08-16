Дзидзьо и Славия вместе взорвали Сеть нежными посланиями и намеком на отношения

Ярослава Притула / instagram.com/slavia_official/

Украинские артисты Дзидзьо и Славия расстались и не живут вместе. Они не разглашают причину расставания - но частично из-за того, что загруженный Михаил не уделял достаточно внимания любимой, а она не могла реализовать свои таланты.

Неожиданно Дзидзьо написал о покупке квартиры, и в комментариях в Instagram к его посту Ярослава написала довольно милое и трогательное признание. Это произвело фурор среди их поклонников.

"Два года назад я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то взял много вариантов, хотел совместить работать в Киеве и жить среди природы. И это - не реклама, а дружеский совет, если вы ищете жилье в Киеве, то просто загляните, и убедитесь сами", - заявил Михаил.

Дом расположен у озера, вокруг природа и свежий воздух. Отметим, что цены в этом комплексе за жилье варьируются от 2,13 млн грн за однокомнатную, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.

Его жена, с которой они в процессе развода, оставила комментарий, в котором поблагодарила бывшего мужа за воплощение ее мечты.

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"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Миша за то, что осуществил мою мечту", - написала Слава. "Это место тебе очень идет", - пишет он в ответ.

В комментариях фанаты отметили, что пара же еще не развелась, и высказались о том, что это действительно, вполне может быть их воссоединение.

Другие предполагаю просто, что Дзидьо эту квартиру оставил Славии после развода.

"Ви знову разом?", "нуууу скажіть ви разом???", "Вони і не розходились)))", "Нехай вам там добре живеться", "Михайло як справжній чоловік залишив квартиру дружині", - пишут в комментариях.

Развод Дзидзьо - все подробности