Дзидзьо и Славия вместе взорвали Сеть нежными посланиями и намеком на отношения

Михаил Хома и Ярослава Притула заинтриговали своими нежными признаниями друг другу.
Украинские артисты Дзидзьо и Славия расстались и не живут вместе. Они не разглашают причину расставания - но частично из-за того, что загруженный Михаил не уделял достаточно внимания любимой, а она не могла реализовать свои таланты.
Неожиданно Дзидзьо написал о покупке квартиры, и в комментариях в Instagram к его посту Ярослава написала довольно милое и трогательное признание. Это произвело фурор среди их поклонников.
"Два года назад я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то взял много вариантов, хотел совместить работать в Киеве и жить среди природы. И это - не реклама, а дружеский совет, если вы ищете жилье в Киеве, то просто загляните, и убедитесь сами", - заявил Михаил.
Дом расположен у озера, вокруг природа и свежий воздух. Отметим, что цены в этом комплексе за жилье варьируются от 2,13 млн грн за однокомнатную, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.
Его жена, с которой они в процессе развода, оставила комментарий, в котором поблагодарила бывшего мужа за воплощение ее мечты.
"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Миша за то, что осуществил мою мечту", - написала Слава. "Это место тебе очень идет", - пишет он в ответ.
В комментариях фанаты отметили, что пара же еще не развелась, и высказались о том, что это действительно, вполне может быть их воссоединение.
Другие предполагаю просто, что Дзидьо эту квартиру оставил Славии после развода.
"Ви знову разом?", "нуууу скажіть ви разом???", "Вони і не розходились)))", "Нехай вам там добре живеться", "Михайло як справжній чоловік залишив квартиру дружині", - пишут в комментариях.
Развод Дзидзьо - все подробности
- Ярослава и Михаил Хома в браке с 2015 года после длительных отношений.
- В недавнем интервью Ярослава Притула объявила, что подозревала Дзидзьо в изменах, но не смогла найти доказательств.
- Dzidzio рассказал, как проходит процедура развода и деления имущества, и отметил, что поступит, как адекватный мужчина.
- Ярослава назвала причину развода с Дзидзьо после 8 лет брака.
- Напомним, что о разводе первым заявил Дзидзьо. Он назвал причиной расставания их молодой возраст, в котором пара еще не готова к браку.