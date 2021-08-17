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Певица Slavia в белье засветила квартиру Дзидзьо и подогрела слухи о воссоединении

17 августа 2021, 13:44

Украинская певица озадачила поклонников новыми фото.

Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/

Ярослава Притула, известная под псевдонимом Slavia показала, как она в купальнике собирается кататься на САПах возле жилого комплекса, который купил Дзидзьо.

Ярослава опубликовала в Instagram фото на САПе на фоне дома, который за день до этого показывал Михаил, рассказывая о доме мечты. Там Ярослава оставила неоднозначный комментарий, который заставил поклонников думать, что Михаил и Слава снова вместе. Теперь она еще больше "завела" их воображение.

"Мастер-класс по катанию на сапах в Park Lake City. Впервые попробовала сапбординг. Главное – держать равновесие, и все будет. Это мой девиз на все случаи жизни", - пишет Ярослава.

Slavia
Slavia / instagram.com/slavia_official/

"Це ж нове житло Михайла", "Славія щось коментуйте на рахунок примириння з Дзі.... Зрозумійте багато хто зайняв вашу позицію... Нам цікаво. Мир то мир, але якщо це піар ходи, то це капець....", "Маєте приголомшливий вигляд, але виходить, що розлучення - фейк", "Це швидше всього так розділили майно", "та яке примирення...це поділ майна...", - обсуждают фото в комментариях.

Напомним, что за день до этого Дзидзьо показал свою новую квартиру под Киевом, и они со Славией подогрели слух, что они снова вместе.

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