Экс-жена Дзидзьо в противоречивом кожаном мини сплясала для ВСУ

Певица Славия в кожаном мини сплясала для ВСУ / instagram.com/slavia_official

Певица Ярослава Притула, которая выступает под псевдонимом Slavia, показала свой концерт для воинов ВСУ. Однако не только выдающиеся вокальные данные артистки привлекли внимание фанатов.

Для концерта Славия выбрала весьма откровенный наряд - туфли на шпильке, кожаная мини-юбка с цепями, черная блузка без рукавов и укороченный жакет. Модный образ очень гармонично смотрелся на безупречной фигуре артистки.

"Наши защитники делают невозможное... Мы должны сделать все возможное ради победы", - подписала Славия ролик с выступления, которым поделилась на своей странице в Instagram.

В комментариях поклонники отмечают и невероятный талант певицы, и ее точеную фигурку.

Однако нашлись и те, что раскритиковал бывшую жену Дзидзьо за безвкусицу - наряд артистки показался им неуместным ретро из 90-ых годов прошлого столетия.

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