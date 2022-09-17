Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

Даша Астафьева в колготках в сеточку встала на четвереньки / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева своим пикантным фото стала юмористическим "иллюстративным материалом" на тему отношений в паре.

Украинский фотограф Юлия Блэк на своей странице в Instagram показал весьма игривый снимок артистки, который, по ее словам, демонстрирует правильный способ для женщины встречать своего партнера.

"Решила провести соц. опрос "Как должна встречать женщина своего любимого?" И почему-то победила эта фотография", - делится наблюдениями фотограф.

В кадре Астафьева в колготках в сеточку и на высоких каблуках стоит на четвереньках, в позе йоги "собака мордой вниз". Кроме колготок и туфель модель надела лишь короткую рубашку, которая задралась так, что обнажила ее грудь практически полностью.

Сама Астафьева в комментариях пошутила, что фото Блэк прислал ее муж. Которого, к слову, у певицы нет.

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.

Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.

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