УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

17 сентября 2022, 01:30

Астафьева показала, как "правильно встречать любимого" по рекомендации ее мужа.

Даша Астафьева
Даша Астафьева в колготках в сеточку встала на четвереньки / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева своим пикантным фото стала юмористическим "иллюстративным материалом" на тему отношений в паре.

Украинский фотограф Юлия Блэк на своей странице в Instagram показал весьма игривый снимок артистки, который, по ее словам, демонстрирует правильный способ для женщины встречать своего партнера.

"Решила провести соц. опрос "Как должна встречать женщина своего любимого?" И почему-то победила эта фотография", - делится наблюдениями фотограф.

В кадре Астафьева в колготках в сеточку и на высоких каблуках стоит на четвереньках, в позе йоги "собака мордой вниз". Кроме колготок и туфель модель надела лишь короткую рубашку, которая задралась так, что обнажила ее грудь практически полностью.

Сама Астафьева в комментариях пошутила, что фото Блэк прислал ее муж. Которого, к слову, у певицы нет.

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.

Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.

Другие новости:

шоу-бизнес Даша Астафьева новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:30

Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

01:20

"Грешу всю свою жизнь": Киркоров оскандалился заявлением и раскрыл правду о проблемах со здоровьемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 19-25 сентября: Тельцам – осторожность, Ракам – перемены, Козерогам – знаки удачиВидео

00:51

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

16 сентября, пятница
23:48

Капитан США объяснил, почему на Западе боятся победы Украины в войнеВидео

Реклама
23:21

На Харьковщине русские солдаты пытали иностранных студентов - ЗеленскийВидео

23:03

Арестович рассказал, что может ускорить освобождение ДонбассаВидео

22:39

Оккупанты издевались над жителями Купянска, людям приходилось спать стоя

22:28

Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупыВидео

22:00

Зеленский назвал условие сокращения западных поставок оружия УкраинеВидео

21:45

Три дня кричали из-под завалов: в Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьиВидео

21:27

В Пентагоне поведали, когда передадут Украине первые системы NASAMSВидео

21:17

Максима Галкина не пустят в Россию: мужа Аллы Пугачевой признали иностранным агентомВидео

21:02

Скандал на Львощине: налоговики хотят начислить 106 млн грн НДС сомнительным компаниям

20:58

Украину накроет снежный циклон: синоптики назвали дату армагеддонаВидео

20:20

"Все по плану": Путин пофантазировал, якобы "воюет лишь частью своей армии"Видео

20:16

Путин заговорил о встрече с Зеленским и начал угрожать ракетным ударомВидео

20:10

Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впуститьВидео

19:43

Гороскоп на завтра, 17 сентября 2022: Ракам – находка, Весам – неприятности, Водолеям – знаки судьбыВидео

19:39

Угроза ракетной атаки: Россия разместила вокруг Украины 800 единиц авиацииВидео

Реклама
19:39

ВСУ полностью освободили Купянск на ХарьковщинеВидео

19:22

Путина ждет унизительное испытаниемнение

19:16

Кабмин упростил получение пенсий для некоторых украинцев: что изменилосьВидео

18:55

В доме Виктора Павлика и Екатерины Репяховой случился пожар - огонь тушили изнутри

18:51

Зеленский рассказал жуткие детали о массовом захоронении в ИзюмеВидео

18:50

День спасателя 2022 в Украине: крутые поздравления и открытки к празднику

18:24

Военные подсчитали, сколько авиации разместила РФ вокруг УкраиныВидео

18:14

Насиловали женщин и избивали людей: жители Изюма рассказали о зверствах боевиков "ЛДНР"Видео

18:12

Экс-солистка ВИА Гры Миша Романова рассказала о смерти отца в оккупации

17:39

Путин начал ныть на международном уровне, что Зеленский не хочет с ним говоритьВидео

17:29

Пытали горячим утюгом и повесили: всплыли зверские преступления оккупантов в Херсонской областиВидео

17:24

Денис Казанский. Репортаж из освобожденного ИзюмаВидеоблоги

17:22

Известный экстрасенс рассказал, сколько лет Чарльз III будет на престолеВидео

16:53

ВСУ ликвидировали майора спецназа ГРУ России Соколова: он учил детей воеватьВидео

16:41

Шольц "оскорбил" Путина и назвал Россию самой большой угрозой НАТОВидео

16:04

Мокрая, без белья и на корточках: "российская" дочь Ольги Сумской нарушила молчание

15:53

"Ждем хороших новостей от ВСУ": Федоров сообщил о мощном взрыве в МелитополеВидео

15:28

Зачем добавлять уксус в стиральную машину: поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

15:27

"Обнимаю с верой и молитвами!": Алла Мазур поддержала тех, кто узнал об онкодиагнозеВидео

15:14

Анна Кошмал в белоснежном мини-платье похвасталась безупречными формами

Реклама
14:36

ВСУ выбивают войска РФ с юга Украины, на Херсонщине идут тяжелые боиВидео

14:28

Готовили пророссийский "референдум": в Бердянске ликвидировали зама гауляйтера с женойВидео

14:23

На Херсонщине десятки оккупантов попрошайничают, потому что отказались воевать – разведкаВидео

14:09

"Он спросил, как стрелять": Пикалов рассказал о сложном разговоре с 16-летним сыном в начале войныВидео

13:56

Закрыть небо над Украиной: в ОП оценили вероятность помощи авиации НАТО и западного ПВОВидео

13:50

Непостоянные и ветреные: 7 женских имен, обладательницы которых склонны к изменам

13:28

РФ ударила ракетами по Кривому Рогу, есть попаданияВидео

13:20

Армия Украины освободила практически всю Харьковскую область – ЗеленскийВидео

13:10

В Луганске мощная "бавовна": в результате взрыва уничтожен "генпрокурор" "ЛНР"Видео

12:58

Нас ждет судьба Израиля, после возвращения территорий придется привыкнуть к постоянным терактам – ЧорновилВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять