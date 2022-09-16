Анна Кошмал в белоснежном мини-платье похвасталась безупречными формами

Анна Кошмал показала фигуру в цветочном мини-платье / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал в детстве занималась балетом и танцами (спортивными и бальными). И хоть известной танцовщицей она не стала, артистка нашла свое призвание в актерстве.

Но и от хобби, которое ранее приносило ей столько удовольствия, отказываться не стала. Танцы принесли Кошмал массу полезных навыков - она чувствует себя очень уверенно на каблуках любой высоты и коротких платьях, а также обладает особым артистизмом и пластикой.

Актриса решила напомнить об этом читателям, опубликовав кадры в соблазнительном мини-платье на своей странице в Instagram. Оно будто состоит из белоснежных лепестков цветка-гиганта, а Кошмал выглядит в нем, как сказочная фея или Дюймовочка.

"Женская сила настолько мощна, что способна исцелить сотни разбитых сердец одним взглядом… но и так же способна разрушить все вокруг. Какую силу мы несем, зависит от того, счастливы мы или несчастны. Особенно тогда, когда мы потеряли стабильную мирную жизнь, девушки, любите себя! Вы прекрасны, очаровательны, храбры, неповторимы, а ваша индивидуальность и есть тот самый идеал! Расцветайте и тогда все вокруг зацветет", - подписала снимки актриса.

В кадре она продемонстрировала изящные линии стройного тела: сидя на стуле, Кошмал соблазнительно изгибалась и играла с волосами.

Анна Кошмал показала фигуру в цветочном мини-платье / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала фигуру в цветочном мини-платье / instagram.com/smorkovkina

Поклонники артистки остались в безудержном восторге от новых игривых фото Анны Кошмал:

"Пожежа!"

"Просто… немає… слів… ❤️"

"Яка ж ви тендітна та красива".

"Ти дуже красива дівчина! У тобі є те, чого немає у 99% жінок! Чарівність, харизма та добра душа❤️"

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