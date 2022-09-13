Иметь такое оружие и не пользоваться: Кошмал удивилась нежеланию звезд переходить на украинский

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала о своей позиции в отношении украинского языка.

По словам актрисы, которая после начала военного вторжения в Украину, заняла сторону своей страны, она не понимает, как можно иметь такое мощное оружие против врага, как язык, и не пользоваться им.

В своих сториз актриса написала: "Одни оправдания, нет никаких конструктивных аргументов, чтобы продолжать говорить на вражеском, когда сейчас, особенно сейчас, важен свой. Все учатся, по-немногу переходят, кому-то очень тяжело, но тут главное желание и практика".

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На вопрос о том, сложно ли ей было перейти на украинский язык Кошмал ответила, что не сложно, потому что это часть ее профессии.

"Но чтобы полностью перестроиться понадобилось время. Откровенно говоря, я и сейчас иногда делаю ошибки, но все меньше и меньше", - добавила она.

Напомним, ранее Кошмал, которая редко сообщает подробности личной жизни, поделилась новым "кусочком паззла". Им стал ее старший брат. Кошмал встретилась с ним в кафе по случаю семейного праздника.

Фото родственника актриса показала в Instagram-сторис. На нем Анна позирует в обнимку с братом Сергеем с широкими улыбками на лицах. Он старше сестры на 6 лет, работает в сфере айти.

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