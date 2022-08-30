Анна Кошмал показала "хороших русских"

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" приняла проукраинскую позицию, несмотря на то, что долгое время снималась вместе с российскими актерами, которые далеко не все выступают кровопролитной войны в Украине.

На своей странице в Instagram актриса показала скриншот сообщения, где показала, что "хороших русских", которые бы выступали против войны в Украине, по факту, нет.

Кошмал опубликовала скриншот, где четко описала свою проукраинскую позицию и предложила хейтерам отписаться от нее. В то же время, ее пользовательница из России написала слезный ответ, в котором описала, как ей жаль украинский народ.

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"Я из России, но мы россияне не хотели войны. В Украине мои близкие родственники живут, очень жаль, держитесь", - написала она.

В то же время, та же самая пользовательница ответила на сториз Кошмал о Крыме. "Крым русский навсегда", - написала сожалеющая пользовательница о войне.

"Вот вам друзья отличный пример тех, кому очень жаль", - написала Кошмал, показав как сожалеют россияне о войне в Украине, которую развязала Россия.

Напомним, ранее актриса приоткрыла завесу тайны своей личной жизни. О нем известно крайне мало: артистка замужем с зимы 2017 года, а с июня 2018-го пара вместе воспитывает сына Михаила.

Недавно на своей странице в Instagram Кошмал слегка приоткрыла завесу тайны. Так она поделилась двумя снимками с супругом - на одном пара обнимается в лучах закатного солнца, на другом - делает сэлфи с "диснеевскими" масками на лицах.

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