Звезда Сватов Анна Кошмал впервые показала родного брата-великана

Редкий снимок был сделан на семейном застолье.
Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал хоть и откровенная со своими подписчиками в социальных сетях, подробности личной жизни раскрывает редко. Частым "гостем" ее сторис и постов в Instagram становится лишь ее 4-летний сын Михаил.
Новым "кусочком паззла", который фанаты артистки добавили к общей картине ее семьи, стал ее старший брат. Кошмал встретилась с ним в кафе по случаю семейного праздника.
Фото родственника актриса показала в Instagram-сторис. На нем Анна позирует в обнимку с братом Сергеем с широкими улыбками на лицах. Он старше сестры на 6 лет, работает в сфере айти.
"Это мой родной братик Сергей. Похожи?" - подписала снимок Кошмал.
Ранее украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия рассказала, что ее двоюродная сестра Юлия служит в ВСУ на фронте связисткой.
Также совершивший каминг-аут, как бисексуал, участник 2 сезона Холостячки со Златой Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич рассказал, кто из соперников на проекте ему нравился, как мужчина.
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