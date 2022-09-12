УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Сватов Анна Кошмал впервые показала родного брата-великана

12 сентября 2022, 13:50

Редкий снимок был сделан на семейном застолье.

Анна Кошмал
Анна Кошмал показала родного брата Сергея / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал хоть и откровенная со своими подписчиками в социальных сетях, подробности личной жизни раскрывает редко. Частым "гостем" ее сторис и постов в Instagram становится лишь ее 4-летний сын Михаил.

Новым "кусочком паззла", который фанаты артистки добавили к общей картине ее семьи, стал ее старший брат. Кошмал встретилась с ним в кафе по случаю семейного праздника.

Фото родственника актриса показала в Instagram-сторис. На нем Анна позирует в обнимку с братом Сергеем с широкими улыбками на лицах. Он старше сестры на 6 лет, работает в сфере айти.

Видео дня

"Это мой родной братик Сергей. Похожи?" - подписала снимок Кошмал.

Анна Кошмал
Анна Кошмал показала родного брата Сергея / instagram.com/smorkovkina

Ранее украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия рассказала, что ее двоюродная сестра Юлия служит в ВСУ на фронте связисткой.

Также совершивший каминг-аут, как бисексуал, участник 2 сезона Холостячки со Златой Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич рассказал, кто из соперников на проекте ему нравился, как мужчина.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Анна Кошмал
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:16

Кароль на концерте помогла бойцу сделать девушке предложение руки и сердца

14:09

Выходные в октябре 2022 в Украине условиях военного положения: как будем отдыхать

14:06

"Не долетел, хлопнулся": в Крыму разбился военный самолет оккупантов

13:50

Звезда Сватов Анна Кошмал впервые показала родного брата-великана

13:42

Дарья Трегубова получила престижную международную наградуВидео

Реклама
13:22

"Фаза прорыва": Арестович анонсировал новые "молниеносные удары" ВСУВидео

13:12

"Все замерзнут": в ОП заявили, что РФ добивается 4-х целей в своей террористической стратегииВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 13 сентября 2022: Ракам – обиды, Девам – разочарование, Козерогам – знаки судьбыВидео

12:56

Самые вкусные моченые яблоки в банках: изумительно простой рецептВидео

12:49

Комдив сбежал, бросив солдат: пленный рассказал, как ВСУ сожгли оккупантов на ХарьковщинеВидео

12:48

Выйти на пенсию будет сложнее: со следующего года повышается стажВидео

12:35

Попытались пойти в атаку: ВСУ разбили кадыровцев на ДонбассеВидео

12:30

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

12:24

Михайлово чудо 2022: дата, традиции и запреты дня

12:09

Юная дочь Фреймут в соблазнительном наряде потрясла "выдающимися способностями"

11:58

По Антоновскому мосту нанесен новый удар: ПВО не помогла оккупантамВидео

11:52

Контрнаступление на Харьковщине проходит лучше, чем ожидалось, но праздновать победу рано - РезниковВидео

11:25

Генерал ВСУ пояснил, насколько Украина близка к перелому в войнеВидео

11:22

ВСУ на Харьковщине выходят на границу с РФ, оккупанты разбегаются - СинегубовВидео

11:16

Главный музыкальный проект Голос країни вернется в эфир на телеканале ТЕТ и будет помогать ВСУВидео

Реклама
11:06

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

10:37

Доллар по 45, а инфляция 24%: в Сети появился новый прогноз по экономике УкраиныВидео

10:37

Наступление ВСУ на Харьковщине: РФ приказала отвести войска из всей области - британская разведкаВидео

10:32

ВСУ переломили ход войны, но бои могут затянуться до 2023 года – ISWВидео

10:18

Лолита намекнула на диагноз Пугачевой

10:03

"Забирайте весь свой металлолом": Каменских возле сгоревшей русской техники гневно обратилась к РФ

09:59

ВСУ ликвидировали российского офицера, когда тот перебирался через Днепр возле Антоновского мостаВидео

09:56

ВСУ на юге освобождают новые территории, россияне ведут переговоры о сдаче в пленВидео

09:47

В Techiia не смогли объяснить, где Олег Крот взял и куда потратил $60 млн, якобы "переданных ВСУ"

09:33

Путин набирает тысячи наемников и планирует новый этап войны - ГрозевВидео

09:13

Украинцы получат по 6660 гривен международной помощи: как оформить документыВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 12 сентября 2022: Близнецам – важные новости, Львам – враги, Козерогам – удачаВидео

08:49

ВСУ разгромили крымскую бригаду морпехов РФ: потери оккупантов зашкаливаютВидео

08:40

Грядет величайший манёвр армии России: "Великий зимний уход" по Крымскому мостумнение

08:21

На Донбассе в боях за Украину погибли в один день шестеро бойцов из КаменскогоВидео

08:18

Украина должна нанести удары по электростанциям в Россиимнение

07:58

Контрнаступление ВСУ: за сутки оккупантов выбили из более чем 20 населенных пунктовВидео

07:55

Плавное скольжение: когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

07:30

"Войну проиграем": Гиркин в панике из-за провала оккупантов в УкраинеВидео

06:51

Зеленский жестко отверг ультиматум РФ и назвал главное условие переговоров с ПутинымВидео

Реклама
06:21

Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены десятки оккупантов вместе с техникой и складом БКВидео

06:09

Что произошло с российской "фабрикой лжи"мнение

05:40

Начнут мстить: астролог назвала город Украины, который оккупанты будут бомбить из-за злостиВидео

05:20

Самый вкусный и очень полезный зимний салат на скорую руку: быстрый рецепт за 10 минутВидео

05:00

Чем обработать землю после сбора урожая: главный секрет

04:15

Опытные хозяйки кладут лавровый лист в стиральную машину: зачем они это делаютВидео

03:10

Будет бушевать шторм и заливать всю Украину: синоптики рассказали об атаке осенней "вьюги"Видео

02:32

"Я его полюбила и показала свой шпагат": в России уже открыто издеваются над "певицей" Волочковой

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, когда наступит решающий момент в войне с РФ

01:31

55-летняя Памела Андерсон показала свои сочные бутоны в белоснежном мини

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять