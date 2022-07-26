Экс-жена Дзидзьо в пикантном бикини а-ля "спасатели Малибу" показала, чем вдохновляла певца

Фнаты с замиранием наблюдают за тонкими изгибами Славии.
Певица Ярослава Притула, которая выступает под псевдонимом Slavia, показала свой отдых в гостинично-ресторанном комплексе во Львовской области. Артистка не упускает возможность побаловать себя даже во время войны.
На своей странице в Instagram Славия продемонстрировала снимок, на котором позирует в ярко-красном цельном купальнике, который напоминает популярный сериал 90-ых "Спасатели Малибу".
По словам певицы, он показала свое безупречное тело не просто с целью похвастаться изгибами - в пикантном кадре она зашифровала важный месседж к поклонникам.
"Немного летней эстетики и легкости. Хочу тебя вдохновить", - подписала фото Славия. К кому именно обращено это послание, впрочем, она уточнять не стала.
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Ранее одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм похвасталась сочным изгибами в ярком бикини.
Также шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.
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