Экс-жена Дзидзьо в пикантном бикини а-ля "спасатели Малибу" показала, чем вдохновляла певца

Певица Славия показала фигуру в красном бикини / instagram.com/slavia_official

Певица Ярослава Притула, которая выступает под псевдонимом Slavia, показала свой отдых в гостинично-ресторанном комплексе во Львовской области. Артистка не упускает возможность побаловать себя даже во время войны.

На своей странице в Instagram Славия продемонстрировала снимок, на котором позирует в ярко-красном цельном купальнике, который напоминает популярный сериал 90-ых "Спасатели Малибу".

По словам певицы, он показала свое безупречное тело не просто с целью похвастаться изгибами - в пикантном кадре она зашифровала важный месседж к поклонникам.

"Немного летней эстетики и легкости. Хочу тебя вдохновить", - подписала фото Славия. К кому именно обращено это послание, впрочем, она уточнять не стала.

Певица Славия показала фигуру в красном бикини / instagram.com/slavia_official

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Ранее одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм похвасталась сочным изгибами в ярком бикини.

Также шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.

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