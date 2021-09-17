"Мы любим друг друга": Дзидзьо признался, что отдал роскошную квартиру в Киеве бывшей жене

Дзидзьо прокомментировал слухи о воссоединении с экс-женой / instagram.com/slavia_official

Украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) отреагировал на бурные споры в Сети на фоне слухов о воссоединении с бывшей женой, певицей Ярославой Хомой, известной под сценическим псевдонимом SLAVIA.

В то время как SLAVIA (Ярослава Хома) часто комментирует развод с Дзидзьо, сам он редко рассказывает о разрыве. Но на днях в программе "Звездный путь" мужчина рассказал, почему его экс-возлюбленную видели возле собственных апартаментов и возможно ли примирение пары.

Наконец поклонникам стало понятно, почему SLAVIA проводила время вблизи квартиры бывшего мужа. Теперь апартаменты в Киеве за более чем миллион гривен будут принадлежать ей.

"Это очень красивая квартира. Ты выходишь, и видно озеро. Это 150 квадратов. И я отдаю ее Ярославе", – признался Дзидзьо.

Апартаменты Дзидзьо в Киеве / Фото с инстаграма Дзидзьо

В то же время Дзидзьо подчеркнул, что воссоединение с бывшей женой – невозможно.

"Сейчас сам. На самом деле мы любим друг друга, уважаем, самое главное, но…", – отметил он.

Развод Дзидзьо – все подробности