"Мы любим друг друга": Дзидзьо признался, что отдал роскошную квартиру в Киеве бывшей жене

Украинский артист Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о воссоединении с бывшей женой SLAVIA.
Украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) отреагировал на бурные споры в Сети на фоне слухов о воссоединении с бывшей женой, певицей Ярославой Хомой, известной под сценическим псевдонимом SLAVIA.
В то время как SLAVIA (Ярослава Хома) часто комментирует развод с Дзидзьо, сам он редко рассказывает о разрыве. Но на днях в программе "Звездный путь" мужчина рассказал, почему его экс-возлюбленную видели возле собственных апартаментов и возможно ли примирение пары.
Наконец поклонникам стало понятно, почему SLAVIA проводила время вблизи квартиры бывшего мужа. Теперь апартаменты в Киеве за более чем миллион гривен будут принадлежать ей.
"Это очень красивая квартира. Ты выходишь, и видно озеро. Это 150 квадратов. И я отдаю ее Ярославе", – признался Дзидзьо.
В то же время Дзидзьо подчеркнул, что воссоединение с бывшей женой – невозможно.
"Сейчас сам. На самом деле мы любим друг друга, уважаем, самое главное, но…", – отметил он.
Развод Дзидзьо – все подробности
- Ярослава и Михаил Хома в браке с 2015 года после длительных отношений.
- В недавнем интервью Ярослава Притула объявила, что подозревала Дзидзьо в изменах, но не смогла найти доказательств.
- Dzidzio рассказал, как проходит процедура развода и деления имущества, и отметил, что поступит, как адекватный мужчина.
- Ярослава назвала причину развода с Дзидзьо после 8 лет брака.
- Напомним, что о разводе первым заявил Дзидзьо. Он назвал причиной расставания их молодой возраст, в котором пара еще не готова к браку.