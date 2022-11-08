"Приходится экономить, мужу тяжело": самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежье

Самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежье / instagram

Украинская певица Камалия рассказала, что война повлияла на финансовое положение ее семьи.

В программе ЖВЛ звезда призналась, что ее муж-миллиардер Мохаммад Захур стал меньше работать, поэтому заработка у него сейчас практически нет.

"Считайте, что бизнеса практически нет. Все офисные центры пустые, заводы работают на 30-40% мощности. И он не будет работать, пока война не закончится", - добавил муж певицы.

Камалия пожаловалась, что сейчас ей приходится экономить. Кроме того, что бизнес супруга сейчас "на паузе", так и у нее еще нет концертов. С начала полномасштабного российского вторжения она выступает только на благотворительных мероприятиях, где собирает деньги для нашей страны.

"Приходится экономить. Мы не ходим так сейчас часто в какие-то рестораны дорогие... Нет настроения. Мужу тяжело, и у меня сейчас нет коммерческих концертов, только благотворительные, все идет в фонд, все идет на помощь. Поэтому сейчас не до роскоши", - подытожила певица.

Ранее Камалия рассказала, что одна из ее двоюродных сестер, Юлия, сейчас охраняет Украину от врагов в составе ВСУ. Кузина певицы-связист: она знает многое, но рассказать "гражданским" не может. Однако певица время от времени всё-таки спрашивает ее, когда мы победим оккупантов.

Также ранее Камалия рассказала о своих родственниках из России, которым она писала в начале войны, пытаясь показать, что происходит на самом деле в Украине. Оказалось, что ее родственники из РФ говорили ей: "Немного потерпите, мы будем вместе, сейчас только у вас нацистов перестреляем".

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