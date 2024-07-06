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"Позорище": Лолита появилась в новом образе, который высмеяли в сети

Алена Кюпели
6 июля 2024, 14:11обновлено 6 июля, 15:23
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Она вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне черного цвета.
Стареющая Лолита опозорилась во время выступления
Стареющая Лолита опозорилась во время выступления / Коллаж Главред, скриншот

Певица Лолита Милявская, которая поддержала террористическое вторжение РФ в Украину, появилась на очередном выступлении в Росиии.

Она вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне черного цвета, который подчеркивал все недостатки обрюзглой фигуры Лолиты. Пользователи социальных сетей высмеяли новый образ Лолиты.

Соответствующим видео на странице Instagram поделился пропагандистский аккаунт Showbusiness 24.

видео дня

Комментаторы отметили, что образ певицы просто ужасный.

Лолиту высмеяли в сети
Лолиту высмеяли в сети / Скриншот Instagram/Showbusiness24

Кто такая Лолита Милявская

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что будет содержать пожилую мать и единственную дочь.

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