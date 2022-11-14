Потеря потерь: Джиму Керри и наследнику Степана Бандеры запретили въезд в РФ

Джим Керри не сможет ездить в РФ из-за запрета от МИД страны-террориста / imdb.com

Министерство иностранных дел РФ опубликовало список канадских культурных и общественных деятелей, которым запрещено посещать страну-террориста на постоянной основе.

Такой была реакция РФ на открытую поддержку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которую политик от лица своей страны оказывает Украине. Например, жесткие санкции для России.

Власти Канады были названы на официальном сайте МИД русофобскими, а деятели, которые внесены в список, теми, кто "непосредственно вовлечен в формирование агрессивного антироссийского курса".

Список вклюсает в себя 100 граждан Канады. Среди них оказались актер Джим Керри (за открытое осуждение политики Путина и войны в Украине; имеет канадо-американское гражданство), актриса украинского происхождения и звезда сериала Викинги Кэтрин Винник и журналист, по совместительству внук Степана Бандеры, Стефан 'Стив' Бандера.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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