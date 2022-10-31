Дьявольски красива: украинская звезда Викингов Кэтрин Винник показала фигуру в кожаном комбинезоне

Лагерта Кэтрин Винник нарядилась на Хэллоуин дьяволицей / instagram.com/katherynwinnick

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (Екатерина Анна Винницкая) уже начала отмечать Хэллоуин с друзьями.

Артистка в великолепной форме, поэтому может позволить себе любой наряд, и будет выглядеть в нем просто убийственно. Так одним из костюмов Винник на Хэллоуин-2023 стал образ дьяволицы.

На своей странице в Instagram она показала, как собирается на праздничную вечеринку с подругами. Несмотря на то, что все девушки на фото выбрали откровенные наряды, Винник среди них выглядит настоящей искусительницей.

Актриса надела кожаный комбинезон с глубоким декольте и красный кружевной корсет, подчеркивающий ее тонкую талию и пышную грудь.

Винник дополнила образ ботфортами с острым носком, и ободком с красными рожками. Наряд у артистки получился дьявольски привлекательным.

Лагерта Кэтрин Винник нарядилась на Хэллоуин дьяволицей / instagram.com/katherynwinnick

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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