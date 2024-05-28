Потап на борту самолета на русском признался в любви Украине

Музыкант похвастался зарубежными офисами и выразил восхищение отечественными специалистами.

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Потап новости - Потап рассказал, где и почему находится сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Музыкальный продюсер, автор песен и певец Потап в своем блоге в Instagram продолжает знакомить подписчиков со своей заграничной деятельностью. Недавно из Софии он перебрался в Барселону, где "расположен один из производственных центров музыки и видео, а также один из его офисов".

Об этом рассказал сам артист, и показал видео из салона самолета. Потап признался, что ему уже стало привычно летать между Дубаем, Майами, Лондоном и Барселоной.

Во время полета продюсера посетили философские размышления о качестве украинских специалистов в музыкальной индустрии, к коим он причисляет и себя. "Наша экспертиза в индустрии развлечений не только востребована, но и престижна, профессионалов из Украины ценят во всем мире, мы умеем работать и любим нашу Родину, не уставая говорить о ней и помогать!" - написал Потап.

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С началом полномасштабной войны музыкант, как и многие медиаперсоны, перешел в социальных сетях на украинский язык. Ориентируясь на зарубежных коллег, он также дублировал текст своих постов на английском языке. К своему путешествию в Барселону Потап по какой-то причине также добавил текст на русском языке.

Потап новости - Потап рассказал, где и почему находится сейчас / instagram.com/realpotap

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости:

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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