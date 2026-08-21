"Поставили точку в прошлых отношениях": Юрий Ткач удивил признанием о личном

Актер рассказал, что помогло их семье спастись от развода.

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Юрий Ткач - отношения с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Ткач

Вы узнаете:

Как Юрию Ткачу и его жене Виктории удалось преодолеть семейный кризис

Почему комик решился во второй раз сделать предложение своей избраннице

Известный украинский юморист и звезда "Вечернего квартала" Юрий Ткач откровенно поделился с 1+1 подробностями того, как им с женой Викторией удалось сохранить брак. После начала полномасштабного вторжения семья знаменитости, как и многие украинские пары, столкнулась с серьезными испытаниями, однако смогла спасти свои отношения.

По словам артиста, ключевую роль в преодолении проблем сыграли работа с психотерапевтом и ежедневные шаги навстречу друг другу. Юрий посоветовал парам, которые испытывают трудности в браке, не бояться обращаться за помощью к квалифицированному специалисту.

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Юрий и Виктория Ткач с дочерью / фото: instagram.com, Виктория Ткач

"Очень круто помогает терапия. Пошел в терапию, разобрался в своих траблах, раскопал причины. Задумался, а почему так было? И делал определенные шаги. Понемногу, понемногу, небольшой шаг каждый день делал навстречу жене. Она делала то же самое с собой. И занималась терапией. И я всем советую: если есть какие-то проблемы, а самостоятельно нельзя дойти мозгами и книги не помогают, то стоит найти крутого терапевта - это всегда выход", - подчеркнул Ткач.

Юрий подчеркнул, что разрушить отношения можно за секунду, но настоящая работа заключается в нахождении сил для их восстановления. Символом нового этапа в жизни пары стало повторное предложение руки и сердца. Комик снова сделал предложение жене, чтобы начать семейную историю с чистого листа.

Юрий Ткач - личная жизнь / фото: instagram.com, Юрий Ткач

"Мы поставили точку в прошлых отношениях и начали сначала. Мы договорились, что начинаем все сначала. И если мы начинаем все с нуля, то начало - это предложение. И поэтому для нас это символическое начало чего-то нового", - признался юморист.

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О персоне: Юрий Ткач Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

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