"Я не могла ходить": Екатерина Кухар ушла со сцены из-за тяжелой травмы

Прима-балерина рассказала, как получила разрыв ахиллова сухожилия прямо во время спектакля.

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Екатерина Кухар - травма / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Екатерина Кухар

Вы узнаете:

Как Екатерина Кухар получила травму

Почему балерине было тяжело принять внезапное завершение карьеры

Планирует ли артистка снова выйти на сцену

Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар откровенно рассказала в интервью Маричке Падалко о тяжелом моменте, который изменил ее жизнь и балетную карьеру. В 2024 году во время исполнения спектакля "Жизель" артистка получила серьезный разрыв ахиллова сухожилия.

Трагический инцидент произошел на финальном этапе балета, во время выполнения сложных прыжков. По словам Екатерины, она физически ощутила, как произошел разрыв.

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"В день травмы я танцевала Жизель, и это было на катри в коде - почти в конце спектакля. Там, где Жизель активно прыгает... И вот на квинтэссенции движения я поняла, что впервые в жизни услышала такой ужасный звук и хруст. Я приземлилась на ногу и поняла, что что-то оторвалось. Ощутила это физически - будто натянутая струна делает "пинь". До конца спектакля я уже не могла делать релеве..." - вспомнила Кухар.

Почему Екатерина Кухар пропала со сцены / фото: instagram.com, Екатерина Кухар

Несмотря на адскую боль и невозможность полноценно двигать ногой, балерина проявила невероятную стойкость и все же вышла на сцену, чтобы завершить балет. Однако последствия оказались крайне тяжелыми - артистка долгое время не могла нормально передвигаться.

"Я не могла ходить вообще. То есть я ходила, но ногу просто волокла за собой", - рассказала Екатерина.

Балерина чрезвычайно болезненно восприняла такое внезапное завершение карьеры, ведь из-за травмы она лишилась возможности полноценно попрощаться со зрителями и своими любимыми партиями.

Екатерина Кухар - интервью / скрин из видео

"Для ведущих артистов очень важно, когда ты уходишь, иметь это прощание со спектаклем. Это такая традиция, будто последний раз прочитать, если ты декламируешь стихи... Постепенно прощаться. Но жизнь диктует свои правила и игру, под которые мы должны подстраиваться… Прежде всего врачи мне сказали, что, наверное, это уже все", - с грустью поделилась звезда.

Сейчас Екатерина Кухар восстанавливается и планирует вернуться к зрителям уже в рамках нового спектакля. Впрочем, артистка подчеркивает, что больше не спешит и учится чутко прислушиваться к своему телу и его сигналам.

Екатерина Кухар / инфографика: Главред

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О персоне: Екатерина Кухар Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

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