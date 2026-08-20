"Брал кувалду и крушил": Хайден Панеттьери пострадала накануне смерти

Отношения актрисы с возлюбленным сопровождались домашним насилием и постоянными вызовами полиции.

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Хайден Панеттьери умерла / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Вы узнаете:

Как изменилась Хайден Панеттьери в отношениях с Брайаном Хикерсоном

Что происходило в доме актрисы накануне трагедии

Соседка покойной голливудской актрисы Хайден Панеттьери Миа Терраззас рассказала о тревожной и опасной обстановке, в которой артистка находилась в последние месяцы своей жизни, сообщает RadarOnline.

По ее словам, отношения Панеттьери с бойфрендом Брайаном Хикерсоном были крайне напряженными и сопровождались абьюзом. Терраззас отметила, что без возлюбленного Хайден всегда оставалась яркой и жизнерадостной, но рядом с ним полностью теряла себя. Из-за постоянных скандалов и шума в квартире актрисы в Западном Голливуде соседке приходилось вызывать полицию не менее шести раз.

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Хайден Панеттьери - личная жизнь / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

"Когда она была с Брайаном, она была такой покорной и почти казалась другим человеком... Этот хищник постоянно находился у нее дома. Бывали времена, когда он разносил ее ванную комнату - например, брал кувалду и крушил все в пять утра", - поделилась Миа.

Ситуация дошла до того, что Ассоциация домовладельцев размещала объявления с фотографией Хикерсона, призывая жителей без промедления вызывать правоохранителей при его появлении.

С кем встречалась Хайден Панеттьери / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

За день до трагедии Панеттьери вместе с Хикерсоном прилетела из Лос-Анджелеса в Гринвилл. В день смерти бездыханную актрису в кресле обнаружил брат Брайана - Зак. По данным полиции, во время попыток спасти Хайден Зак был крайне эмоционален и взволнован. В то же время сам Брайан сохранял полное спокойствие и проявил эмоции только тогда, когда медики констатировали смерть артистки.

Кроме того, Брайан передал полиции сумку с медикаментами, которые Панеттьери принимала накануне. Хотя конкретные наименования в отчете не раскрываются, правоохранители изъяли с места происшествия девять различных препаратов.

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Про персону: Хайден Панеттьери Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

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