"Напряжение накапливается": Камилла впервые заговорила о раке короля Чарльза

Супруга монарха поделилась переживаниями из-за онкологического заболевания мужа.

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Король Чарльз болеет раком / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Что чувствовала королева Камилла до объявления о болезни Чарльза III

Как сейчас чувствует себя король Великобритании

Королева Камилла впервые публично заговорила о периоде, когда семья уже узнала о раке у короля Чарльза III, но диагноз еще сохранялся в тайне. В ролике официального Instagram королевской семьи она вспомнила свой эмоциональный визит в благотворительный центр Maggie's, который помогает онкопациентам и их родным и состоялся примерно за неделю до официального заявления Букингемского дворца.

Камилла призналась, что во время общения с посетителями центра ей было крайне тяжело сдерживать эмоции и молчать о трагедии, происходящей в ее собственной семье.

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"Я помню, как приехала в наш центр Maggie's сразу после того, как королю поставили диагноз. В тот момент никто ничего не мог сказать. Это было очень сложно. Я едва не проговорилась, но понимала, что время еще не пришло. Я смотрела на всех этих людей, на их страдания и на их близких, и, думаю, это заставило меня еще сильнее осознать, насколько важны такие места. Я просто мечтала выплеснуть это наружу, но, очевидно, не могла", - поделилась королева.

Король и королева Великобритании / фото: instagram.com, theroyalfamily

Супруга монарха также подчеркнула, насколько важно не замыкаться в себе, сталкиваясь с тяжелым диагнозом. По ее словам, искренность и открытость помогают справиться со страхом.

"Чем более открыто вы говорите об этом, тем менее пугающим становится рак. Если же удерживать все внутри, это напряжение накапливается", - отметила Камилла.

Королева добавила, что тот визит изменил ее восприятие болезни. Она стала глубже сопереживать людям в центре, чувствуя личную связь с их болью, хотя и старалась проявлять деликатность, чтобы не вторгаться в их личные переживания.

Король Чарльз - диагноз / фото: instagram.com, theroyalfamily

Король Чарльз III - рак

О раке у короля Великобритании Чарльза III официально сообщили 5 февраля 2024 года. Онкологию у 75-летнего монарха обнаружили на ранней стадии. Точный диагноз Букингемский дворец держит в секрете. Несмотря на регулярное лечение, король продолжает исполнять свои государственные обязанности, а врачи отмечают положительную динамику и хорошую реакцию организма на терапию.

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О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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