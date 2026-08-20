Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Напряжение накапливается": Камилла впервые заговорила о раке короля Чарльза

Кристина Трохимчук
20 августа 2026, 12:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Супруга монарха поделилась переживаниями из-за онкологического заболевания мужа.
Король Чарльз болеет раком
Король Чарльз болеет раком / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что чувствовала королева Камилла до объявления о болезни Чарльза III
  • Как сейчас чувствует себя король Великобритании

Королева Камилла впервые публично заговорила о периоде, когда семья уже узнала о раке у короля Чарльза III, но диагноз еще сохранялся в тайне. В ролике официального Instagram королевской семьи она вспомнила свой эмоциональный визит в благотворительный центр Maggie's, который помогает онкопациентам и их родным и состоялся примерно за неделю до официального заявления Букингемского дворца.

Камилла призналась, что во время общения с посетителями центра ей было крайне тяжело сдерживать эмоции и молчать о трагедии, происходящей в ее собственной семье.

видео дня

"Я помню, как приехала в наш центр Maggie's сразу после того, как королю поставили диагноз. В тот момент никто ничего не мог сказать. Это было очень сложно. Я едва не проговорилась, но понимала, что время еще не пришло. Я смотрела на всех этих людей, на их страдания и на их близких, и, думаю, это заставило меня еще сильнее осознать, насколько важны такие места. Я просто мечтала выплеснуть это наружу, но, очевидно, не могла", - поделилась королева.

Король и королева Великобритании
Король и королева Великобритании / фото: instagram.com, theroyalfamily

Супруга монарха также подчеркнула, насколько важно не замыкаться в себе, сталкиваясь с тяжелым диагнозом. По ее словам, искренность и открытость помогают справиться со страхом.

"Чем более открыто вы говорите об этом, тем менее пугающим становится рак. Если же удерживать все внутри, это напряжение накапливается", - отметила Камилла.

Королева добавила, что тот визит изменил ее восприятие болезни. Она стала глубже сопереживать людям в центре, чувствуя личную связь с их болью, хотя и старалась проявлять деликатность, чтобы не вторгаться в их личные переживания.

Король Чарльз - диагноз
Король Чарльз - диагноз / фото: instagram.com, theroyalfamily

Король Чарльз III - рак

О раке у короля Великобритании Чарльза III официально сообщили 5 февраля 2024 года. Онкологию у 75-летнего монарха обнаружили на ранней стадии. Точный диагноз Букингемский дворец держит в секрете. Несмотря на регулярное лечение, король продолжает исполнять свои государственные обязанности, а врачи отмечают положительную динамику и хорошую реакцию организма на терапию.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ольга Фреймут решилась на кардинальные перемены во внешности. 44-летняя телеведущая потрясла поклонников в Instagram, показав снимки прямо из клиники и откровенно признавшись, что отправилась на пластическую операцию.

Также ночная атака на Киев ракетами и дронами вынудила украинских звезд вместе с тысячами горожан спуститься в паркинги и метро. Главред собрал реакцию знаменитостей, которые поделились в соцсетях пережитым страхом и высказали сочувствия пострадавшим.

Читайте также:

О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Камилла новости шоу бизнеса Чарльз III
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне посреди дня ударили по супермаркетам в двух городах: много раненых

Россияне посреди дня ударили по супермаркетам в двух городах: много раненых

14:07Украина
Украину раскалит до +37°: синоптики предупредили о новой волне жары

Украину раскалит до +37°: синоптики предупредили о новой волне жары

13:10Синоптик
Украина атаковала Татарстан и Краснодарский край: Генштаб сообщил детали

Украина атаковала Татарстан и Краснодарский край: Генштаб сообщил детали

13:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

Последние новости

14:12

Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

14:07

Россияне посреди дня ударили по супермаркетам в двух городах: много раненых

14:00

"Брал кувалду и крушил": Хайден Панеттьери пострадала накануне смерти

13:48

Мало кто знает: для чего некоторые цифры на рулетке обозначают красным цветом

13:43

Луна подарит силу: три знака зодиака найдут свой путь до конца недели

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
13:10

Украину раскалит до +37°: синоптики предупредили о новой волне жары

13:06

Украина атаковала Татарстан и Краснодарский край: Генштаб сообщил детали

12:55

"Напряжение накапливается": Камилла впервые заговорила о раке короля Чарльза

12:51

Федоров оформил бронь от мобилизации через три дня после отставки с поста министра - нардеп

Реклама
12:39

В Киеве бабушка оплакивала тело внука, погибшего в результате атаки РФФото

12:27

Исхудавший Валерий Леонтьев появился в Москве и удивил своим видом

12:06

Переживут -12°C и вернутся весной: лучшие многолетние травы для осенней посадки

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 21 августа: Змеям - поездки, Свиньям - контроль

11:49

Очень редкие украинские имена для девочек: как красиво назвать дочь

11:45

Куриная грудка получится невероятно сочной: кулинары раскрыли секретный лайфхак

11:37

Зачем накрывать слив бумагой перед выездом из дома: лайфхак, о котором знают единицы

11:16

Убивают дерево за недели: три главные ошибки в уходе за разделочной доской

11:04

"Операция затянулась из-за осложнений": Фреймут решилась на сложную пластику

11:02

РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью

11:00

"КНУ — кузница кадров, бренд и знак качества": ведущие фармацевтические компании расширяют партнерство с университетом ШевченкоФото

Реклама
10:44

Старый налет на душевой кабине сойдет за минуты: поможет средство из кухни

10:21

"Сплошная боль": звезды обратились к украинцам после удара РФ по КиевуВидео

10:09

Ошеломляющее решение: Меган и Гарри переезжают в Британию с детьми

10:08

Единственный действенный метод против голубей: что точно заставит их покинуть балкон

09:49

"Россия долго готовилась": Зеленский раскрыл детали мощного удара РФ по КиевуФото

09:48

После смертельного удара по Киеву РФ выдала циничную версию: что придумали в КремлеФото

09:42

Закуска, которую съедят первой: рецепт блинчиков с крабовой начинкой

09:24

Гороскоп на завтра, 21 августа: Скорпионам — напряжение, Козерогам — сюрприз

09:19

Знают далеко не все: как сказать "наверстать упущенное" на украинском правильно

08:57

"Цирконы" и Х-101 шли волнами: куда РФ направила основные удары ночью 20 августаФото

08:57

Сломан нос: Полякова ночью попала в ДТП с дочкой

08:50

Сансевиерия оживет на глазах: понадобится один продукт из кухни

08:25

Почему Кремль сам себя загоняет в тупик: Яковина все объяснилмнение

08:23

От Москвы до Татарстана: дроны атаковали в России НПЗ, терминалы и энергетикуВидео

07:59

Из-за массированной атаки РФ изменили движение поездов в Киев: есть задержки и отмены

07:16

Горит промобъект, в Броварах нет света: последствия атаки РФ на КиевщинуФото

06:39

Ночной удар РФ по Киеву: много жертв, разрушенная 9-этажка и пожары по всему городуФото

05:31

"Волшебный пинок": почему телевизоры в СССР начинали работать лучше после удара

05:02

Стоит ли замачивать орехи перед употреблением: правду знают единицы

04:33

Зачем опытные хозяйки опрыскивают кран уксусом: хитрость против надоедливой проблемы

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

03:28

Десерт "взорвал" соцсети: быстрый рецепт арбузного мороженого

03:00

Лишний груз исчезнет: четырем знакам зодиака выпадет шанс начать новую жизнь

00:48

Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

00:10

Есть погибшие и десятки пострадавших: РФ атаковала Киев "Цирконами" и баллистикой

19 августа, среда
23:58

Зеленые помидоры покраснеют быстрее: старый метод, до сих пор работающийВидео

23:15

Раскрыт баснословный гонорар Тома Холланда за новый фильм о Человеке-пауке

22:47

Четыре даты рождения наделяют особой интуицией: они "читают" людей

22:34

Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

22:34

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять