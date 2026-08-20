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"Сплошная боль": звезды обратились к украинцам после удара РФ по Киеву

Кристина Трохимчук
20 августа 2026, 10:21
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Украинские знаменитости провели ночь в укрытиях, коридорах и на подземных парковках.
Реакция украинских звезд на удар по Киеву
Реакция украинских звезд на удар по Киеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская, MamaRika

Вы узнаете:

  • Россия массированно атаковала Украину в ночь на 20 августа
  • Как на обстрел отреагировали известные украинские артисты и блогеры

В ночь на 20 августа Киев пережил мощную комбинированную атаку РФ с применением ракет и ударных дронов. В результате вражеских попаданий и падения обломков в нескольких районах города вспыхнули пожары, были повреждены жилая инфраструктура, гражданские объекты и автомобили.

Украинские знаменитости вместе с миллионами киевлян провели эту ночь в укрытиях, коридорах и на подземных парковках. Главред расскажет, как они отреагировали на российскую атаку на столицу.

видео дня

Ольга Сумская

Актриса опубликовала чрезвычайно эмоциональное видео прямо из укрытия во время воздушной тревоги. На кадрах видно, как звезда вздрагивала от мощных взрывов. Рядом с ней находился мужчина, который подсчитывал прилеты и заметил, что это был уже шестнадцатый громкий взрыв подряд.

"Боже, какой ужас. Это совсем рядом", - говорит знаменитость в видео.

Ольга Сумская в укрытии
Ольга Сумская в укрытии / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Впоследствии актриса поделилась кадрами разрушенных домов и охваченных огнем автомобилей.

"Киев! Сплошная боль! Глубокие соболезнования семьям пострадавших и погибших", - написала Сумская.

Тарас Цимбалюк

Известный актер опубликовал пост на черном фоне, в котором с болью констатировал, что оккупанты вновь целенаправленно разрушают украинские города и наносят удары по мирным жителям. Он поблагодарил силы противовоздушной обороны за каждую спасенную жизнь в эту ночь.

"Очередная страшная ночь в столице… Снова тотальная несправедливость, снова циничные удары по мирному населению, снова много раненых, снова погибшие украинцы… Низкий поклон силам ПВО! Искренние соболезнования семьям погибших…", - написал Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк об обстреле Киева
Тарас Цимбалюк об обстреле Киева / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Alyona Alyona

Рэперша опубликовала обширный пост на английском языке, чтобы привлечь внимание международного сообщества к преступлениям страны-агрессора. Она подчеркнула, что враг выпустил по Украине около 70 ракет различных типов и десятки дронов, а главный удар пришелся именно на Киев и область. Артистка призвала мир не воспринимать украинскую боль как обыденность.

"Еще одна беспокойная ночь в Украине. Еще одна массированная комбинированная ракетно-дроновая атака со стороны России. К сожалению, по меньшей мере четыре человека погибли. Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв. Мир, пожалуйста, не привыкай к этому. Россия каждый день продолжает свою войну террора против мирных жителей Украины. Украине нужна противовоздушная оборона и постоянная поддержка, чтобы выжить и защитить невинные жизни", - призвала рэперша.

Alyona Alyona -
Alyona Alyona - атака на Киев / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Алена Омаргалиева

Певица сообщила подписчикам, что вместе с самыми близкими людьми была вынуждена срочно укрыться из-за угрозы российского удара. Она обратилась к аудитории с призывом не пренебрегать правилами безопасности и выразила искреннюю благодарность всем службам, ликвидировавшим последствия атаки.

"Сейчас Киев переживает массированную ракетную атаку. Мы в укрытии. Берегите себя и, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах. Спасибо нашим силам ПВО, спасателям, медикам и всем службам, которые этой ночью держат оборону и помогают людям. Впереди тяжелая ночь. Но мы выстоим. И после самой темной ночи обязательно наступит рассвет", - подбодрила сторонников артистка.

Алена Омаргалиева об обстреле Киева
Алена Омаргалиева об обстреле Киева / фото: instagram.com, Алена Омаргалиева

MamaRika

Исполнительница показала, как устроила безопасный уголок для своей семьи прямо на полу. На фото виден её маленький сын, который пытался отвлечься от ночных событий с помощью планшета, и собака, которую артистка крепко прижимала к себе.

"Это место, которое я называю своим домом", - с грустью написала MamaRika.

MamaRika в укрытии
MamaRika в убежище / фото: instagram.com, MamaRika

Алан Бадоев

Известный клипмейкер и режиссер пережил вражескую атаку на подземной парковке. Он показал кадр, где сидит прямо на холодном бетонном полу возле разметки для автомобилей, а рядом с ним ждет, когда отзвучит сигнал тревоги, его домашний питомец - французский бульдог.

"Ночь не из лучших. Берегите себя", - лаконично призвал Бадоев.

Алан Бадоев прятался на парковке
Алан Бадоев прятался на парковке / фото: instagram.com, Алан Бадоев

Кристина Решетник

Блогерша и жена телеведущего Григория Решетника в течение всей ночи фиксировала хронологию взрывов, которые были слышны в её районе, и призывала горожан не покидать безопасные места до полного прекращения обстрела.

"Еще удары. Уже более семи ударов. Берегите себя. Очень громко", - отреагировала на обстрел блогерша.

Реакция Кристины Решетник на нападение РФ
Реакция Кристины Решетник на атаку РФ / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Соломия Витвицкая

Телеведущая опубликовала кадры работы медиков, спасателей и пожарных, которые тушили охваченные огнем здания. Она привела обновленные оперативные данные от ГСЧС о пострадавших в результате удара по столице.

"Число погибших в результате российской атаки в Киеве возросло до 6 человек. Еще 33 человека пострадали, сообщили в ГСЧС. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек и продолжают ликвидировать последствия ночной атаки на столицу в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах", - сообщила Витвицкая.

Атака на Киев - сториз Соломии Витвицкой
Атака на Киев - сторис Соломии Витвицкой / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

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О личности: Ольга Сумская

Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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