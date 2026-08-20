"Сплошная боль": звезды обратились к украинцам после удара РФ по Киеву

Украинские знаменитости провели ночь в укрытиях, коридорах и на подземных парковках.

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Реакция украинских звезд на удар по Киеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская, MamaRika

Вы узнаете:

Россия массированно атаковала Украину в ночь на 20 августа

Как на обстрел отреагировали известные украинские артисты и блогеры

В ночь на 20 августа Киев пережил мощную комбинированную атаку РФ с применением ракет и ударных дронов. В результате вражеских попаданий и падения обломков в нескольких районах города вспыхнули пожары, были повреждены жилая инфраструктура, гражданские объекты и автомобили.

Украинские знаменитости вместе с миллионами киевлян провели эту ночь в укрытиях, коридорах и на подземных парковках. Главред расскажет, как они отреагировали на российскую атаку на столицу.

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Ольга Сумская

Актриса опубликовала чрезвычайно эмоциональное видео прямо из укрытия во время воздушной тревоги. На кадрах видно, как звезда вздрагивала от мощных взрывов. Рядом с ней находился мужчина, который подсчитывал прилеты и заметил, что это был уже шестнадцатый громкий взрыв подряд.

"Боже, какой ужас. Это совсем рядом", - говорит знаменитость в видео.

Ольга Сумская в укрытии / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Впоследствии актриса поделилась кадрами разрушенных домов и охваченных огнем автомобилей.

"Киев! Сплошная боль! Глубокие соболезнования семьям пострадавших и погибших", - написала Сумская.

Тарас Цимбалюк

Известный актер опубликовал пост на черном фоне, в котором с болью констатировал, что оккупанты вновь целенаправленно разрушают украинские города и наносят удары по мирным жителям. Он поблагодарил силы противовоздушной обороны за каждую спасенную жизнь в эту ночь.

"Очередная страшная ночь в столице… Снова тотальная несправедливость, снова циничные удары по мирному населению, снова много раненых, снова погибшие украинцы… Низкий поклон силам ПВО! Искренние соболезнования семьям погибших…", - написал Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк об обстреле Киева / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Alyona Alyona

Рэперша опубликовала обширный пост на английском языке, чтобы привлечь внимание международного сообщества к преступлениям страны-агрессора. Она подчеркнула, что враг выпустил по Украине около 70 ракет различных типов и десятки дронов, а главный удар пришелся именно на Киев и область. Артистка призвала мир не воспринимать украинскую боль как обыденность.

"Еще одна беспокойная ночь в Украине. Еще одна массированная комбинированная ракетно-дроновая атака со стороны России. К сожалению, по меньшей мере четыре человека погибли. Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв. Мир, пожалуйста, не привыкай к этому. Россия каждый день продолжает свою войну террора против мирных жителей Украины. Украине нужна противовоздушная оборона и постоянная поддержка, чтобы выжить и защитить невинные жизни", - призвала рэперша.

Alyona Alyona - атака на Киев / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Алена Омаргалиева

Певица сообщила подписчикам, что вместе с самыми близкими людьми была вынуждена срочно укрыться из-за угрозы российского удара. Она обратилась к аудитории с призывом не пренебрегать правилами безопасности и выразила искреннюю благодарность всем службам, ликвидировавшим последствия атаки.

"Сейчас Киев переживает массированную ракетную атаку. Мы в укрытии. Берегите себя и, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах. Спасибо нашим силам ПВО, спасателям, медикам и всем службам, которые этой ночью держат оборону и помогают людям. Впереди тяжелая ночь. Но мы выстоим. И после самой темной ночи обязательно наступит рассвет", - подбодрила сторонников артистка.

Алена Омаргалиева об обстреле Киева / фото: instagram.com, Алена Омаргалиева

MamaRika

Исполнительница показала, как устроила безопасный уголок для своей семьи прямо на полу. На фото виден её маленький сын, который пытался отвлечься от ночных событий с помощью планшета, и собака, которую артистка крепко прижимала к себе.

"Это место, которое я называю своим домом", - с грустью написала MamaRika.

MamaRika в убежище / фото: instagram.com, MamaRika

Алан Бадоев

Известный клипмейкер и режиссер пережил вражескую атаку на подземной парковке. Он показал кадр, где сидит прямо на холодном бетонном полу возле разметки для автомобилей, а рядом с ним ждет, когда отзвучит сигнал тревоги, его домашний питомец - французский бульдог.

"Ночь не из лучших. Берегите себя", - лаконично призвал Бадоев.

Алан Бадоев прятался на парковке / фото: instagram.com, Алан Бадоев

Кристина Решетник

Блогерша и жена телеведущего Григория Решетника в течение всей ночи фиксировала хронологию взрывов, которые были слышны в её районе, и призывала горожан не покидать безопасные места до полного прекращения обстрела.

"Еще удары. Уже более семи ударов. Берегите себя. Очень громко", - отреагировала на обстрел блогерша.

Реакция Кристины Решетник на атаку РФ / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Соломия Витвицкая

Телеведущая опубликовала кадры работы медиков, спасателей и пожарных, которые тушили охваченные огнем здания. Она привела обновленные оперативные данные от ГСЧС о пострадавших в результате удара по столице.

"Число погибших в результате российской атаки в Киеве возросло до 6 человек. Еще 33 человека пострадали, сообщили в ГСЧС. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек и продолжают ликвидировать последствия ночной атаки на столицу в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах", - сообщила Витвицкая.

Атака на Киев - сторис Соломии Витвицкой / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

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О личности: Ольга Сумская Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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