Сломан нос: Полякова ночью попала в ДТП с дочкой

Кратко:
- Что случилось на дороге
- Как пострадала дочь певицы
Скандальная украинская певица Оля Полякова вместе со своей дочерью Машей попала в ДТП.
Об этом певица сама рассказала на своей странице в Instagram.
По словам Поляковой в них кто-то врезался и за рулем якобы была какая-то девушка. "Мы только что попали в аварию, и Маша сломала нос. Короче, кто-то в нас врезался. Мы в кювет слетели", – рассказала певица.
Стало также известно, что из-за аварии ее старшая дочь Маша сломала нос и зуб.
Отметим, что ранее Полякова дала скандальное интервью, которое вызвало значительный резонанс в соцсетях.
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Про персону: Оля Полякова
Оля Полякова - популярная украинская певица, актриса, блогер и телеведущая, сообщает Википедия. За свою карьеру она победила во втором сезоне "Народной звезды", участвовала в "Танцах со звездами", вела шоу "Звездные яйца", а также выступала тренером в "Лиге смеха" и детективом в проекте "Маска".
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