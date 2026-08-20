Сломан нос: Полякова ночью попала в ДТП с дочкой

Певица Полякова показала кадры дорожной аварии, в которую она попала вместе со старшей дочерью.

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Полякова попала в ДТП / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что случилось на дороге

Как пострадала дочь певицы

Скандальная украинская певица Оля Полякова вместе со своей дочерью Машей попала в ДТП.

Об этом певица сама рассказала на своей странице в Instagram.

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По словам Поляковой в них кто-то врезался и за рулем якобы была какая-то девушка. "Мы только что попали в аварию, и Маша сломала нос. Короче, кто-то в нас врезался. Мы в кювет слетели", – рассказала певица.

Полякова попала в ДТП / Скриншот

Стало также известно, что из-за аварии ее старшая дочь Маша сломала нос и зуб.

Полякова попала в ДТП / Скриншот

Полякова попала в ДТП / Скриншот

Отметим, что ранее Полякова дала скандальное интервью, которое вызвало значительный резонанс в соцсетях.

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Про персону: Оля Полякова Оля Полякова - популярная украинская певица, актриса, блогер и телеведущая, сообщает Википедия. За свою карьеру она победила во втором сезоне "Народной звезды", участвовала в "Танцах со звездами", вела шоу "Звездные яйца", а также выступала тренером в "Лиге смеха" и детективом в проекте "Маска".

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