"Операция затянулась из-за осложнений": Фреймут решилась на сложную пластику

Вы узнаете:
- Какую операцию сделала Ольга Фреймут
- Как прошло хирургическое вмешательство
Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут ошеломила поклонников откровенным признанием: звезда решилась на пластическую операцию. В своем Instagram 44-летняя знаменистость опубликовала серию кадров из клиники и операционной.
Ольга рассказала, что прошла процедуру мастопексии - подтяжки груди без использования имплантов. По словам телеведущей, хирургическое вмешательство было необходимым шагом после рождения троих детей и по медицинским показаниям, однако она долго не могла на него решиться.
"У меня трое детей, я очень люблю, как я выгляжу, но я понимаю, что возраст, к сожалению, забирает тебя у себя. Я хочу остаться собой, я не хочу покоряться возрасту. Потому что, с чего вдруг? Я вернула себе силуэт, подтянула декольте. После трех родов и медицинских показаний операция была необходима, но оттягивала ее годами", - откровенно поделилась Фреймут.
Звезда не стала скрывать, что хирургическое вмешательство оказалось непростым и сопровождалось определенными сложностями. Кроме того, ведущая подчеркнула, что впереди ее ждет достаточно сложная реабилитация.
"Операция затянулась из-за некоторых осложнений… Это достаточно сложная операция. Мне важно было доверять врачу и клинике. Это я и мой хирург после операции. Видите - улыбаемся. Я переступила свой страх. И как хорошо, что решилась", - написала Ольга Фреймут.
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О персоне: Ольга Фреймут
Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".
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