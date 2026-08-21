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Дочь Ани Лорак приняла важное решение насчет отца Налчаджиоглу - детали

Кристина Трохимчук
21 августа 2026, 10:28
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Певица-предательница рассказала о каникулах своей дочери Софии и ее отношениях с отцом.
Дочь Ани Лорак - отношения с Муратом Налчаджиоглу
Дочь Ани Лорак - отношения с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу

Вы узнаете:

  • Почему Ани Лорак недовольна тем, как ее дочь проводит свободное время
  • Собирается ли София переезжать к своему отцу Мурату Налчаджиоглу

Певица-предательница Ани Лорак пожаловалась на то, как проходят летние каникулы ее 15-летней дочери Софии. На конкурсе "Новая волна 2026" в Казани артистка заявила, что современное поколение подростков слишком много времени проводит в гаджетах, сообщают росСМИ.

По словам исполнительницы, ее дочь предпочитает виртуальное общение полноценным прогулкам на улице.

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"Дети проводят с телефоном очень много времени. Если раньше были площадки и дворы, то сейчас у них чаты. Они там общаются, делятся эмоциями", - с разочарованием пожаловалась Лорак.

Ани Лорак с дочкой на российской премии
Ани Лорак с дочкой на российской премии / скрин из видео

Тем не менее этим летом София успела отдохнуть у моря вместе с матерью и ее новым избранником Исааком Виджраку, а также съездила в Турцию к Мурату Налчаджиоглу. Несмотря на регулярные встречи с отцом, переезжать к нему за границу девушка не планирует. Лорак отметила, что дочь предпочитает вечеринки с подругами, а не жизнь с родителем в другой стране.

"Нет, не хочет. Она очень привязана к своим друзьям. Она умеет дружить и ее подруги очень это ценят", - добавила предательница.

Мурат Налчаджиоглу попрощался с дочерью
Мурат Налчаджиоглу попрощался с дочерью / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Одной из близких подруг Софии является дочь Филиппа Киркорова - Алла-Виктория. Лорак отметила, что девочки росли вместе, часто устраивают совместные встречи и ночуют друг у друга.

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Ранее Главред сообщал, что Филипп Киркоров попытался оправдать свои многочисленные пластические операции. Одиозный певец откровенно заявил, что не видит ничего зазорного в перекройке собственного тела и лица, уверяя, будто идет на эти рискованные процедуры только ради публики.

Также роковой момент для балетной карьеры Екатерины Кухар произошел прямо во время выступления на сцене, когда она исполняла сложные прыжковые элементы. Прима-балерина вспомнила, что буквально услышала и почувствовала разрыв сухожилия, изменивший ее профессиональные планы.

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О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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