Певица-предательница рассказала о каникулах своей дочери Софии и ее отношениях с отцом.

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Дочь Ани Лорак - отношения с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу

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Почему Ани Лорак недовольна тем, как ее дочь проводит свободное время

Собирается ли София переезжать к своему отцу Мурату Налчаджиоглу

Певица-предательница Ани Лорак пожаловалась на то, как проходят летние каникулы ее 15-летней дочери Софии. На конкурсе "Новая волна 2026" в Казани артистка заявила, что современное поколение подростков слишком много времени проводит в гаджетах, сообщают росСМИ.

По словам исполнительницы, ее дочь предпочитает виртуальное общение полноценным прогулкам на улице.

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"Дети проводят с телефоном очень много времени. Если раньше были площадки и дворы, то сейчас у них чаты. Они там общаются, делятся эмоциями", - с разочарованием пожаловалась Лорак.

Ани Лорак с дочкой на российской премии / скрин из видео

Тем не менее этим летом София успела отдохнуть у моря вместе с матерью и ее новым избранником Исааком Виджраку, а также съездила в Турцию к Мурату Налчаджиоглу. Несмотря на регулярные встречи с отцом, переезжать к нему за границу девушка не планирует. Лорак отметила, что дочь предпочитает вечеринки с подругами, а не жизнь с родителем в другой стране.

"Нет, не хочет. Она очень привязана к своим друзьям. Она умеет дружить и ее подруги очень это ценят", - добавила предательница.

Мурат Налчаджиоглу попрощался с дочерью / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Одной из близких подруг Софии является дочь Филиппа Киркорова - Алла-Виктория. Лорак отметила, что девочки росли вместе, часто устраивают совместные встречи и ночуют друг у друга.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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