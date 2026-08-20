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Дочь Синди Кроуфорд призналась, что в детстве над ней провели обряд экзорцизма

Виталий Кирсанов
20 августа 2026, 17:57
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Кайя Гербер призналась, что экзорцизм действительно был в ее жизни, хотя раньше она никогда публично не рассказывала о странном эпизоде своего детства.
Дочь Синди Кроуфорд призналась, что в детстве над ней провели обряд экзорцизма
Дочь Синди Кроуфорд призналась, что в детстве над ней провели обряд экзорцизма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kaiagerber

Кратко:

  • В детстве Кайи казалось, что ее кто-то "преследует"
  • Сейчас Кайя Гербер продолжает развивать актерскую карьеру

24-летняя Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, вспомнила необычный эпизод из детства. Модель и актриса рассказала, что в юном возрасте ее считали одержимой, поэтому для нее провели ритуал экзорцизма.

Об этом Кайя Гербер рассказала в интервью подкасту The Mitch Churi Chat Show.

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По словам Кайи, в детстве ей казалось, что ее кто-то "преследует", а также она ощущала связь с некими существами из другого измерения.

Ведущий поинтересовался у актрисы, действительно ли над ней проводили экзорцизм. Гербер подтвердила, что такой случай был. Однако сам ритуал оказался весьма необычным: во время него над ней играли на диджериду - традиционном духовом инструменте австралийских аборигенов.

Кайя призналась, что это действительно произошло с ней, хотя раньше она никогда публично не рассказывала о странном эпизоде своего детства.

Воспоминания об этой истории всплыли во время разговора о хоррор-проектах. Гербер принимала участие в съемках сериала "Американская история ужасов", и, судя по ее рассказу, ее мать отнеслась к этому опыту достаточно серьезно. Перед началом работы над проектом Синди Кроуфорд даже дала дочери святую воду, поскольку опасалась, что та вновь может столкнуться с чем-то сверхъестественным.

Сейчас Кайя Гербер продолжает развивать актерскую карьеру. Она снимается в новом сериале The Shards, созданном Райаном Мерфи по мотивам романа Брета Истона Эллиса. В рамках продвижения проекта актриса все чаще появляется в интервью и делится ранее неизвестными подробностями своей жизни.

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О персоне: Кайя Гербер

Кайя Гербер - американская топ-модель и актриса, получившая мировую известность не только благодаря успешной карьере, но и как дочь культовой супермодели 10-х и 90-х годов Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера.

Впервые вышла на подиум в 10 лет, представив детскую коллекцию бренда Versace.

Сотрудничает с ведущим мировым агентством IMG Models.

Является музой многих дизайнеров, регулярно участвует в показах и рекламных кампаниях Chanel, Prada, Celine, Valentino, Alaïa и Yves Saint Laurent.

Неоднократно украшала главные страницы журналов Vogue по всему миру.

В последние годы Кайя активно смещает фокус на киноиндустрию и покоряет Голливуд.

Снялась в культовой "Американской истории ужасов" (и её спин-оффе), комедии "Палм-Рояль", а также сыграла ключевую роль в драматическом сериале Райана Мёрфи "Осколки" (The Shards).

Появилась в таких заметных картинах, как комедия "Неудачницы" (Bottoms) и байопик "Субботний вечер" (Saturday Night).

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