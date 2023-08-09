После ссоры с Бекхэмами принц Гарри и Меган Маркл нашли нового звездного друга

Герцоги Сассекские пытаются всеми силами закрепиться в звездной тусовке при помощи дружбы с богатыми и влиятельными.

https://stars.glavred.info/posle-ssory-s-bekhemami-princ-garri-i-megan-markl-nashli-novogo-zvezdnogo-druga-10491796.html Ссылка скопирована

Принц Гарри и Меган Маркл подружились с Джоном Траволтой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Меган Маркл и принц Гарри продолжают отчаянные попытки влиться в мировую звездную тусовку. Своих главных в светских кругах друзей, Дэвида и Викторию Бекхэм, они упустили из-за несдержанности герцогини Сассекской - в неприятном телефонном разговоре она обвинила их в сливе подробностей про нее и Гарри прессе.

Теперь желание постоянно находится в кругу богатых и знаменитых привело Гарри и Меган к голливудскому актеру Джону Траволте. Как сообщает издание The Sun, они познакомились в Лос-Анджелесе и уже сходили на обед в крайне дорогой ресторан при гостинице The Beverly Hills Hotel. Естественно, в закрытой vip-зоне.

В 1985 году Траволта встречался с принцессой Дианой, и они даже станцевали вместе. Актер не раз признавал этот вечер лучшим в своей жизни. Вероятно, принцу Гарри было приятно обсудить это событие.

видео дня

Впрочем, в прессе удивлены таким выбором друзей принца Гарри и Меган Маркл. Траволта - очень давний прихожанин церкви саентологии. Саентологи редко контактируют с людьми из внешнего мира, если это касается профессиональной деятельности. Однако представители герцогов Сассекских отрицают, что те присоединились к популярному Голливуде учению.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

Другие новости про Меган Маркл и принца Гарри: