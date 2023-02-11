"Попахивает бурной ночью": Волочкова без стеснения повисла на женатом Джигурде

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда - идеальная пара, считают пользователи сети.

Волочкова, Джигурда / скриншот YouTube

Российскую балерину Анастасию Волочкову уже начали сватать к одиозному актеру Никите Джигурде.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в тесных объятьях актера.

Поклонники были удивлены, что Волочкова и Джигурда смотрятся довольно гармонично. Некоторые отметили, что балерина и актер - идеальная пара, несмотря на то, что Джигурды есть жена.

"В каком сэконде она берёт эту обувь", Попахивает бурной ночью", "Джигурда заметно постарел! Лучше в полный рост не сниматься", "Идеальная пара! Вы даже внешне похожи", "Кошмар, как они похожи, и так подходят друг другу!", "Неужели жена Джигурды не ревнует?", - писали в комментариях под снимком.

Волочкова с Джигурдой / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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