Помолодевшая Пугачева в компании Макаревича встретила свет в конце туннеля на концерте Гребенщикова

Алла Пугачева и Андрей Макаревич на концерте Бориса Гребенщикова / instagram.com/alla_orfey

В конце сентября российская певица Алла Пугачева забрала детей и навсегда покинула РФ - страну, в которой ее муж признан иноагентом за то что отказался прогнуться под кровавую кремлевскую верхушку и публично высказал свою поддержку Украине в войне с РФ.

Пугачева стала гражданкой в Израиле, где много времени проводит с другими изгнанниками страны-террориста, которые выступают с антивоенной позицией - музыкантами Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым.

На концерт последнего в Тель-Авиве Примадонна недавно засветилась. На своей странице в Instagram она выложила совместное сэлфи с артистами.

Также Пугачева опубликовала видео, на котором приплясывает под знаменитую песню Гребенщикова Стаканы. "Встреча с БГ, как встреча со СВЕТОМ в конце туннеля ❤️", - подписала ролик артистка.

Стоит отметить, что израильский воздух и атмосфера, которая не пропитана ядовитой рашистской пропагандой, идут певице на пользу - в черном костюме, белой блузе свободного кроя, с массивным кулоном, подобранными волосами и легким макияжем 73-летняя Пугачева выглядит свежо и ярко.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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