"Пока смерть не разлучит нас": Филипп Киркоров сделал предложение Николаю Баскову

Выражение "до гробовой доски" путинист в перьях воспринял слишком уж буквально.
Рашистский певец Николай Басков рассказал, как его друг и коллега Филипп Киркоров решил перейти личные границы, чем немало его шокировал.
Путинский прилипала Басков на телевидении дрожащим голосом сообщил, что Киркоров звонил ему с предложением, от которого голос рашистский артист был шокирован.
"Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим", - рассказал Басков. Он поспешил оправдаться, дескать идея в том, чтобы лежать в земле вместе - просто причуда Киркорова, который считает, что было бы гораздо удобней хоронить артистов на одном кладбище.
Однако, на фоне слухов о нетрадиционной ориентации Баскова, подобное предложение от человека, с которым они тесно дружат долгие годы, некоторым поклонникам пропутинских артистов показалась чересчур подозрительной.
Напомним, Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине, и он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.
Журналист-оппозиционер Александр Невзоров объяснил это "путешествие" анатомическим феноменом, коим, по его мнению, является Киркоров.
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