А что, есть что массажировать: Киркоров на сцене приласкал свое достоинство рукой девушки

Киркоров / Instagram.com

Не успели поклонники отойти от плясках на кресте, как путинист Филипп Киркоров отличился новой выходкой.

На своей странице в Instagram, престарелый любитель блесток выложил новое видео, где во время концертного номера тер рукой танцовщицы свой детородный орган.

Это видео он прокомментировал так: "Как смотрят мои концерты те, кто не успел купить билеты", имея ввиду параллельный ролик, где группа молодых мужчин якобы смотрит на то, что происходит.

Поклонники певца не особенно оценили новую выходку. Так, многие написали, что это "Дно", "Не смешно", "А что, есть что массажировать", "Как такое можно выставлять на всеобщее обозрение" и даже обращения к Матери Божьей.

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Напомним, российскую певицу Анастасию Стоцкую, которой уже не первый раз приписывают отношения с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым, снова уличили в том, что она родила детей от Киркорова.

Редкими фотографиями Стоцкая поделилась на своей странице в Instagram.