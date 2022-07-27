Копия Киркоров: певица Стоцкая поделилась редкими фото детей

Анастасия Стоцкая / Instagram

Российскую певицу Анастасию Стоцкую, которой уже не первый раз приписывают отношения с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым, снова уличили в том, что она родила детей от Киркорова.

Редкими фотографиями Стоцкая поделилась на своей странице в Instagram.

Она выложила изображения с отдыха в Турции.

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Ранее, сам Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине.

Киркоров пошел по стопам главных путинистов Лепса, Петросяна и им подобных - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.