Пока Лопес в Италии: бывшая жена Бена Аффлека привезла свои вещи в его дом

Дженнифер Гарнер поддерживает Бена Аффлека на фоне кризиса его отношений с Дженнифер Лопес.

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Бен Аффлек наладил отношения с Дженнифер Гарнер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В середине весны появилась информация о проблемах в отношениях актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Они начали очень редко выходить вместе в свет, выставили на продажу дом и все дошло до того, что Лопес отправилась отдыхать в Италию без возлюбленного.

Как сообщает издание InTouch, Бен очень сблизился со своей бывшей супругой Дженнифер Гарнер и снял особняк недалеко от ее дома.

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"Конечно, Бен иногда сводит ее с ума, но между ними существует нерушимая связь. Бен говорит, что Джен — ангел и единственная, кто может его спасти. Она готовит у него на кухне и перенесла туда несколько своих вещей на случай, если ей придется остаться ночевать", — заявил источник издания.

Инфографика, Аффлек / Инфографика: Главред

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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