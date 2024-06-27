Пока Лопес в Италии: бывшая жена Бена Аффлека привезла свои вещи в его дом

В середине весны появилась информация о проблемах в отношениях актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Они начали очень редко выходить вместе в свет, выставили на продажу дом и все дошло до того, что Лопес отправилась отдыхать в Италию без возлюбленного.
Как сообщает издание InTouch, Бен очень сблизился со своей бывшей супругой Дженнифер Гарнер и снял особняк недалеко от ее дома.
"Конечно, Бен иногда сводит ее с ума, но между ними существует нерушимая связь. Бен говорит, что Джен — ангел и единственная, кто может его спасти. Она готовит у него на кухне и перенесла туда несколько своих вещей на случай, если ей придется остаться ночевать", — заявил источник издания.
Кто такой Бен Аффлек?
Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.
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Ранее инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта. Шайло на свое 18-летие в судебном порядке сменила фамилию, избавившись таким образом от наследия отца.
Также 65-летняя Мадонна без макияжа показала лицо вблизи. Многие не поверили, что без косметики и ретуши певица может выглядеть так свежо и молодо.
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