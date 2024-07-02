Пока Лопес в Европе: Аффлек вывез свои вещи из семейного особняка

Пока известная латиноамериканская поп-певица Дженнифер Лопес ездила на курорты в Италии и посещала показы на Неделе высокой моды в Париже, ее пока еще супруг, оскароносный режиссер и актер Бен Аффлек вывез свои вещи из их семейного особняка в элитном лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Об этом сообщает портал People со ссылкой на свои источники.
Сейча Аффлек проживает в арендованном доме в районе Брентвуд. За жилье, которое находится всего в паре кварталов от дома его бывшей жены Дженнифер Гарнер и их троих детей, он платит 100 тысяч долларов в месяц.
"Бен продолжает жить в съемной квартире. Он находится там уже около двух месяцев. Кажется, он в порядке. Он был в своем офисе каждый день и, кажется, сосредоточен на работе. Он также проводит время со своими детьми", – подытожил он.
Кто такая Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.
В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек новости
Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.
В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак. Но в 2024-м году СМИ начали активно писать, что он трещит по швам - из-за слишком разных взглядов на жизнь обоих супругов.
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