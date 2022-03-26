Пока коллеги защищают Украину: в сети бурно отреагировали на выезд Анатолия Анатолича за границу

Анатолий Анатолич/ Скрин из видео

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич во время военного положения смог вместе со своей семьей покинуть территорию Украины и выехать за границу. Сейчас семья находится во Франции.

Об этом сам телеведущий сообщил в Instagram, опубликовав видео. На нем он объяснил, что они с женой и детьми пережили за этот месяц войны и почему решили уехать за границу.

"Когда началась война, мы три дня провели в Киеве, ночевали в подвале. Потом стало очень сложно прежде всего детям. Мы поняли, что нужно покидать Вышгород", – отметил телеведущий.

После этого он с женой и тремя детьми поехал в небольшое село под Кагарлыком Киевской области. Туда семью пригласили родители одноклассницы их дочери. Всего в доме жили 17-19 человек, которые вынуждены были бежать в более безопасные места из-за войны.

Телеведущий также перевез туда своих маму и тещу. Однако вскоре они решили, что нужно ехать дальше. Но найти жилье на Западной Украине для большой семьи было очень сложно и дорого.

Дочери Анатолия Анатолича учатся во французской школе. Поэтому семья получила предложение из Франции поселиться там в небольшом городке

По словам телеведущего, они взвесили все "за" и "против" и решили ехать. Анатолич сказал, что им пообещали максимальную поддержку и помощь, и они ее почувствовали сразу, как только туда прибыли.

"Дорога была очень сложной, она заняла несколько дней. Пересекли множество границ, но сейчас чувствуем себя в безопасности, дети в школе. Сейчас мы решаем, что будем делать дальше. Конечно, все хотят домой, и даже мысли не возникает оставаться здесь навсегда", – рассказал телеведущий.

Позиция Анатолича относительно выезда за границу

Телеведущий в видеообращении объяснил, что выезжал из страны официально, ведь имеет на это право как отец троих детей.

"Относительно выезда из страны – я выезжал официально. Я отец троих детей, поэтому имел право выезжать еще хоть в первый день, но мы старались быть в Киеве до последнего. И мы пробыли около трех недель, но потом всё таки решили вывезти детей", – сказал он.

Реакция соцсетей на выезд Анатолича за границу

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на выезд за границу Анатолия Анатолича. Многих его подписчиков возмутило, что телеведущий покинул территорию Украины в то время, когда здесь война и много других звезд ушли защищать свое государство с оружием в руках – или в составе ВСУ, или в теробороне.

В комментариях подписчики писали следующее:

"Обидно, что вы оказались обычным трусом, который спрятался за юбку жены и детей, и тихонько отсиживается...";

"Сколько бы тут ни "йорничал" А. А., но меня и моих друзей тоже удивила позиция "вывез и буду здесь"... Неожиданно. Мужской работы в Украине в это время очень много";

"Странно, что вы вывезли семью и сами не вернулись обратно. Вы известная в Украине личность, волонтерили бы и помогали Украине здесь, а так будут слезливые видео и надежды с комфортной Франции";

"Вот одного не понимаю, если 3 ребенка, то отец нужен и имеет право быть рядом, а как два или один ребенок, то такого права не имеют?".

Однако комментаторы разделились на два лагеря. Часть из них с пониманием отнеслась к такой ситуации и писали Анатоличу слова поддержки:

"Держитесь, правильно что решили уехать... Верим в скорейшую победу и воссоединение всех семей";

"Рады очень за семьи, в которых получается уехать и остаться вместе. Успехов на новом городе";

"Очень рада, что ваши дети в безопасности. А тем, кто пишет не очень приятные вещи... Надо быть сплоченными и поддерживать друг друга, а не критиковать. Сейчас тяжело всем. Возможно, человек из-за рубежа поможет больше, например, гуманитарной помощью, или же будет работать на информационном фронте. Это также важно!";

"Военные – воевать, врачи – лечить, каждый должен заниматься своим делом! Толик больше сделает для Украины там, чем будет с автоматом по городу бегать!".

Напомним, ранее украинский ведущий Анатолий Анатолич записал видео, в котором резко и хлестко высмеял россиян. Жесткая, но правдивая аналогия, которую привел ведущий, показала, почему "братские народы" на самом деле такие разные.

Также ранее украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, объяснил, почему путинский план захватить Украину потерпел провал. Исполнитель также подчеркнул, что не считает российский, украинский и белорусский народы братскими.

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