УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Анатолий Анатолич с иронией рассказал, в чем разница между украинцами и русскими

15 марта 2022, 22:49

Жесткая, но правдивая аналогия, которую привел ведущий, показала, почему "братские народы" на самом деле такие разные.

Анатолий Анатолич рассказал, почему "братские народы", Украина и Россия, такие разные / instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский ведущий Анатолий Анатолич записал видео, в котором резко и хлестко высмеял россиян.

Причиной его иронии стало то, как российские блогеры, вместо того чтобы использовать свое влияние в Сети и СМИ в целях прекращения войны, рыдают над тем, что для них блокируют социальные сети.

"В россии траур, в россии горе – Инстаграм закрыли. Рыдают инстаблогеры, рыдают Бузовы, фитоняшки и даже Ивлеева переживает... причем, как вы поняли, далеко не о том, что Антон Птушкин, о котором она говорила, что он ей как брат, сидит в бомбоубежище, и не о Жеке Синельникове, к которому с автоматами пришли", – прокомментировал Анатолий Анатолич

Переживания россиян о закрытии любимых брендовых магазинов и ресторанов вроде McDonald’s кажутся мелочными на фоне драматических событий, которые разворачиваются в Украине.

"Я тоже McDonald's люблю и Инстаграм свой люблю, здесь я с поклонниками общаюсь, свои проекты продвигаю, на рекламе даже зарабатываю. Но я бы не задумываясь, навсегда отдал свой Инстаграм, чтобы спасти жизнь одной девочки из Мариуполя. Я, как и вы, отдал бы все бургеры мира, чтобы вернуть жизнь матери и сына, которых похоронили прямо во дворе их многоэтажного дома в Ирпене. Все бы отдал… вот, в чем разница между нами – пока они плачут над айфонами, мы плачем над людьми. Слава Украине!" – отметил ведущий.

Читайте такжеТимати, Бузову и не только: Макс Барских унизил российских звезд из-за войны в Украине

Ранее в Киеве на Куреневке на дорогу упали обломки вражеской ракеты. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Украинский телеведущий Дмитрий Комаров прибыл на место трагедии и заснял последствия ракетного удара, чтобы преступления оккупантов увидел весь мир.

Другие новости:

viber
война в Украине Анатолий Анатолич вторжение России военное вторжение российское вторжение война России и Украины
Реклама
Популярное
Когда завершится война: астролог составила гороскоп для УкраиныКогда завершится война: астролог составила гороскоп для Украины Когда и как закончится война в Украине - ответ эксперта Центра военно-морского анализаКогда и как закончится война в Украине - ответ эксперта Центра военно-морского анализа Дуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условиеДуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условие Арестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяцаАрестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяца Когда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашенииКогда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашении

Последние новости

23:46

"Мочат гнид ракетами вдогонку": в Сети рассказали о мощном контрударе ВСУ под Киевом

23:29

В войне наметился серьезный успех, мы перешли в контрнаступление - АрестовичВидео

23:18

Оккупантов беспощадно разбили на аэродроме под Херсоном

22:59

Вылетела "со свистом": РФ вышвырнули из Совета ЕвропыВидео

22:53

Три знака зодиака, которые тяжелее всего переносят войну

Реклама
22:49

Анатолий Анатолич с иронией рассказал, в чем разница между украинцами и русскимиВидео

22:41

В Изюме критическая ситуация, город на грани - горсовет

22:28

"Могила для оккупантов": на Луганщине десантники разгромили группировку врагаВидео

22:03

"Тяжелый процесс": Подоляк подвел итоги переговоров с Россией

22:02

Как закончится история свирепой химеры – Россиимнение

21:48

Помощь на $13,6 млрд: Байден одобрил историческое финансирование для УкраиныВидео

21:30

В Мариуполе оккупанты РФ на улице из танка расстреляли пенсионераВидео

21:21

Олег Винник в новом клипе показал разрушенную Украину: "Песня - набат, крик души!"Видео

21:13

Алексей Арестович. Когда закончится войнаВидеоблоги

21:09

Враг совершил ракетный удар по северному району столицы

21:00

У Путина отправили воевать с Украиной военный оркестр

20:50

"Сбили русского!": на Харьковщине ВСУ уничтожили военный самолет РФВидео

20:37

Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги

20:31

Зеленский выступил перед правительством Канады: главные заявления

20:22

Корабли РФ ударили по населенным пунктам Одесской области, есть раненыеВидео

Реклама
20:18

Оккупанты РФ пытались штурмом пойти на Харьков: ВСУ нанесли жесткий удар по захватчикам

20:13

Три варианта для Путина: чем может закончиться война в Украинемнение

20:09

Выяснилось, где в Киевской области ведутся активные боевые действия

20:01

Дешево и очень вкусно: невероятно сочные котлеты без мяса с рисом и овощами за 10 минутВидео

19:38

Евросоюз ударил новыми санкциями по РФ – в списке олигархи и элита режима Путина

19:29

"Я преклоняюсь перед их героизмом": Вахтанг Кикабидзе в прямом эфире поднял тост за Украину

18:55

Вкуснейшие картофельные лепешки с зеленью на скорую руку: невероятно простой рецептВидео

18:50

Кульминация наступит через 2 недели: сила сопротивления ВСУ станет больше ударной волны РФ – СМИ

18:31

В УЗ рассказали о поездной бригаде, которая эвакуировала уже более 15 тысяч украинцев

18:10

Как и чем нужно заклеить окна во время войны

18:04

Российские самолеты не могут проводить сложные операции – Арестович

17:50

Украина не сдает позиции, а Путин не хочет отдавать Крым и Донбасс: СМИ узнали о ситуации по диалогу

17:28

Сотруднице российского канала, которая выступила против войны в Украине, предъявили обвинениеВидео

17:14

Гороскоп на завтра, 16 марта 2022: Близнецам – подсказки судьбы, Скорпионам - хитрость

16:57

Рубль уже летит в ад: экономист популярно объяснил, что ждет российскую валюту в будущем

16:50

"Мы хотим мира, мы хотим дружбы": Моргенштерн в новом треке спел о войне в Украине

16:32

Вывод войск РФ из Украины и прекращение огня: у Зеленского назвали детали диалога с Москвой

16:25

Украине нужен союз со страной, имеющей ядерное оружие – секретарь СНБО Данилов

16:17

ВСУ контролируют границы Днепропетровщины, на опасных направлениях усилена защита – глава облсовета

16:10

Приметы на 16 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

Реклама
16:02

Гороскоп на сегодня, 15 марта 2022: Овнам – недруги, Ракам - судьбоносные знакомства

15:54

Украина не вступит в НАТО: надо рассчитывать на себя и страны-партнеры – Зеленский

15:45

В РФ запретили концерты артистов, выступивших против войны в Украине: список "неугодных"

15:39

Что можно использовать вместо наполнителя для кошачьего туалета

15:20

Когда сеять семена на рассаду в 2022 году: названа универсальная формулаВидео

14:56

"Расстреляли тех, кто сбежал": оккупант рассказал о бесчеловечном отношении к солдатам в армии РФВидео

14:37

Путина жестко одурачили: почему шансы на дворцовый переворот в России резко возрастаютмнение

14:35

Комаровский: если бы Путин "нечаянно" умер от инфаркта или инсульта, весь мир вздохнул бы с облегчениемВидео

14:19

Армия России "кинула" своих в Украине: оккупанты жалуются на руководствоВидео

14:08

Тимати, Бузову и не только: Макс Барских унизил российских звезд из-за войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять