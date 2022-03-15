Анатолий Анатолич с иронией рассказал, в чем разница между украинцами и русскими

Жесткая, но правдивая аналогия, которую привел ведущий, показала, почему "братские народы" на самом деле такие разные.
Украинский ведущий Анатолий Анатолич записал видео, в котором резко и хлестко высмеял россиян.
Причиной его иронии стало то, как российские блогеры, вместо того чтобы использовать свое влияние в Сети и СМИ в целях прекращения войны, рыдают над тем, что для них блокируют социальные сети.
"В россии траур, в россии горе – Инстаграм закрыли. Рыдают инстаблогеры, рыдают Бузовы, фитоняшки и даже Ивлеева переживает... причем, как вы поняли, далеко не о том, что Антон Птушкин, о котором она говорила, что он ей как брат, сидит в бомбоубежище, и не о Жеке Синельникове, к которому с автоматами пришли", – прокомментировал Анатолий Анатолич
Переживания россиян о закрытии любимых брендовых магазинов и ресторанов вроде McDonald’s кажутся мелочными на фоне драматических событий, которые разворачиваются в Украине.
"Я тоже McDonald's люблю и Инстаграм свой люблю, здесь я с поклонниками общаюсь, свои проекты продвигаю, на рекламе даже зарабатываю. Но я бы не задумываясь, навсегда отдал свой Инстаграм, чтобы спасти жизнь одной девочки из Мариуполя. Я, как и вы, отдал бы все бургеры мира, чтобы вернуть жизнь матери и сына, которых похоронили прямо во дворе их многоэтажного дома в Ирпене. Все бы отдал… вот, в чем разница между нами – пока они плачут над айфонами, мы плачем над людьми. Слава Украине!" – отметил ведущий.
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Ранее в Киеве на Куреневке на дорогу упали обломки вражеской ракеты. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Украинский телеведущий Дмитрий Комаров прибыл на место трагедии и заснял последствия ракетного удара, чтобы преступления оккупантов увидел весь мир.
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