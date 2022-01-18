Украинский шоумен Анатолий Анатолич стал жертвой американских бездомных

У него украли любимую вещь.
Украинского шоумена и ведущего Анатолия Анатолича обокрали во время отдыха в США. Звезда отправился в отпуска в Майами и взял с собой любимый скейтборд за 180 долларов, однако его из-за нелепой случайности украли бездомные.
По словам ведущего в Instagram-stories, кража произошла на дороге. Во время движения на автомобиле со своей семьей, в машине Анатолича случайно открылся багажник и оттуда выпал скейт, который мгновенно подобрали бездомные.
Ведущий сразу вышел, чтобы поднять свою вещь, но было уже поздно.
"Если увидите в Майами бомжа на таком лонгборде, заберите его (лонгборд). Это мой! Довольные бомжи сидят, кто-то из них, видимо, этот скейт и забрал. Надеюсь, что он достанется какому-нибудь хорошему мальчику, у которого не было возможности приобрести такой, но теперь он у него есть", - написал Анатолий Анатолич.
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