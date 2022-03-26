"Путинская верхушка не учитывала этот момент!": Данилко объяснил разницу между украинцами и россиянами

Данилко объяснил разницу между украинцами и россиянами / Скриншот

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, объяснил, почему путинский план захватить Украину, потерпел провал.

При вторжении России в нашу страну, был не учтен один важный момент, заявил он в комментарии изданию "Медуза".

"Кардинальная разница в том, что у нас нет ощущения, что нас можно оскорбить или унизить. Можно заставить, но вообще нельзя сделать меня рабом в глобальном смысле. Вот нельзя. Можно убить! Мы даже солгать можем, но никогда не будем на стороне ситуации или человека, который нас порабощает. Поэтому таково включение людей. Путинская верхушка не учитывала этот момент!", - подчеркнул исполнитель.

Андрей Данилко добавил, что Украина должна сама разобраться со своими проблемами по разным вопросам.

Читайте также"Исчадие ада": Данилко рассказал о знакомстве с Путиным"Когда вламывается с ноги другое правительство и бомбит чужую местность, все объединяются, чтоб сказать: "Что, наших бьют? Ребята, вы сошли с ума?". Они не ожидали такого поворота, а мы защищаем свою землю. Почему провал? Почему столько смертей? Потому что правда на нашей стороне. Мы ни на кого не нападали!" – заметил артист.

Исполнитель подчеркнул, что не считает российский, украинский и белорусский народ братским. Каждый из нас отличается разными чертами.

"История по поводу родственников мне всегда казалась той, которая вызывает вопросы. Здесь какой критерий? Почему мы братские? У нас много похожего, мы очень похожи. Но настолько разный белорус, россиянин и украинец. Все совершенно разные – со своими плюсами и минусами!" Я никого не выделяю", – отметил артист.

Ранее Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину. В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

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