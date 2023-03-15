"Поэтому ее из Большого выгнали": Волочкова расставила ноги и попала впросак

Российская балерина Анастасия Волочкова показала свою тренировку и стала посмешищем в сети.
Видео из зала она опубликовала на своей страничке в Instagram.
"А Вы занимаетесь спортом по выходным?", - поинтересовалась скандальная балерина.
Ее поклонники не оценили дёрганий у станка, отметив, что даже эти простые упражнения она делает неправильно.
"А тренировка это махи ногами у станка и все похоже …, так это можно дома делать в балетном зале , зачем ездить куда-то? Ну еще на коврике немного", "Да, мне тоже интересно, зачем двое штанов одевать?", Вообще-то на прямой, руке это делается, а не с прогибом тела, ровно, все случается, наша девочка", "Она здоровая и тяжелая для балерины. Поэтому ее из Большого выгнали. Да и характер не очень", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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