"Поэтому ее из Большого выгнали": Волочкова расставила ноги и попала впросак

В сети смеются над судорожным приступом Анастасии Волочковой.

Волочкова расставила ноги и попала впросак / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала свою тренировку и стала посмешищем в сети.

Видео из зала она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"А Вы занимаетесь спортом по выходным?", - поинтересовалась скандальная балерина.

видео дня

Ее поклонники не оценили дёрганий у станка, отметив, что даже эти простые упражнения она делает неправильно.

"А тренировка это махи ногами у станка и все похоже …, так это можно дома делать в балетном зале , зачем ездить куда-то? Ну еще на коврике немного", "Да, мне тоже интересно, зачем двое штанов одевать?", Вообще-то на прямой, руке это делается, а не с прогибом тела, ровно, все случается, наша девочка", "Она здоровая и тяжелая для балерины. Поэтому ее из Большого выгнали. Да и характер не очень", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова опозорилась / скриншот с видео

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой: