"Алкашка поет": Волочкова в свадебном платье стала посмешищем

Анастасия Волочкова решила блеснуть талантом, но прогадала.

Анастасия Волочкова / скриншот Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова в свадебном платье опозорилась на модном показе.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором позировала в свадебном платье. Более того, она решила продемонстрировать свой "талант".

"Ни один показ мод, в завершении которого я принимаю участие не обходится без исполнения мною песни", - гордо сообщила Волочкова.

видео дня

Судя по комментариям под публикацией, поклонники одиозной балерины были не очень довольны ее пением.

"Золотые мои, а свадьба в Лапландии уже была?", "Мужик в юбке!!! Совершенно не может двигаться! Нет красоты и изящества!", "Сначала у зрителей кровь из глаз, а в конце - контрольный выстрел….по ушам", "Неожиданно трезвая - аж непривычно", "Бедные зрители, они не только видели, но и слышали…", "Алкашка поет", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова на подиуме / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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