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Подарок за 70 тысяч долларов: Волошин поразил Тринчер роскошным сюрпризом

Юлия Куришко
27 мая 2023, 15:36 обновлено 27 мая, 15:41
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Блогер Александр Волошин подготовил жене неожиданный подарок.
Подарок за 70 тысяч долларов: Волошин поразил Тринчер роскошным сюрпризом
Волошин устроил сюрприз для Тринчер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Уже неоднократно украинский блогер Александр Волошин делает своим родным и близким дорогие подарки.

На этот раз блогер приобрел подарок для своей жены, певицы Анны Тринчер. Блогер подарил любимой автомобиль Porsche Macan, стоимость которого составляет 2 592 410 грн (70 тыс долларов), об этом он показал в видео Instagram.

Волошин сделал сюрприз. Тринчер он сказал, что она будет сниматься в рекламе суши. Незадолго до этого Александр подговорил своих родных, чтобы они также приняли участие во вручении подарка. Жену Волошин привел на стоянку с завязанными глазами. Когда же Александр развязал Анне глаза, то она увидела автомобиль.

видео дня
Подарок за 70 тысяч долларов: Волошин поразил Тринчер роскошным сюрпризом
Волошин подарил машину жене / скриншот: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин отметил, что уже подарил автомобиль маме, дяде и своим работникам. Теперь подарил машину и жене.

Подарок за 70 тысяч долларов: Волошин поразил Тринчер роскошным сюрпризом
Анне Тринчер подарили автомобиль / скріншот:instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, что муж Анны Тринчер раскрыл подробности брачного контракта с певицей. Александр Волошин рассказал, кто стал инициатором договора, и какой пункт супруги прописывать отказались. Молодые люди очень успешны и находятся лишь в начале их общего семейного пути.

Анна Тринчер показала жуткие шрамы после увеличения груди. С момента операции певицы прошло больше года, а рубцы в деликатном месте все еще очень заметны.Вокруг пластики артистки ходило множество споров, однако самой артистке результат очень нравится.

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