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Анна Тринчер показала жуткие шрамы после увеличения груди

15 марта 2023, 11:57
С момента операции певицы прошло более года, а рубцы в деликатном месте все еще очень заметны.
Анна Тринчер
Анна Тринчер показала шрамы на груди после маммопластики / instagram.com/annatrincher_official

В январе 2022 года украинская певица и актриса Анна Тринчер осуществила свою давнюю мечту - увеличила грудь. Вокруг Пластики артистки ходило множество споров, однако самой артистке результат очень нравится.

Не смущают ее даже шрамы, которые остались на ее груди после хирургического вмешательства. Их Тринчер недавно с гордостью показала на своей странице в Instagram.

Анна долго сомневалась перед тем, как лечь на стол хирурга, и проходила длительный процесс реабилитации после маммопластики. Сейчас, спустя год после операции, шрамы все еще сильно заметны. Коррекция груди - серьезная операция, после которой, увы, остается не только красивое декольте.

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Впрочем, Тринчер показала свои рубцы не для "красного словца" - таким образом она решила помочь поклоннице, которая тоже задумывается про операцию, но все еще боится последствий.

Певица не прокомментировала, будет ли она работать над тем, чтобы сделать шрамы менее заметными. Обычно в этом случае рекомендуют косметические процедуры вроде кислотных пилингов и шлифовки.

Анна Тринчер
Анна Тринчер показала шрамы на груди после маммопластики / instagram.com/annatrincher_official

Ранее украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала плоский животик и поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе.

Также украинская певица MamaRika похвасталась поразительно подтянутой фигурой всего через неделю после родов, и поделилась своим секретом стройности для молодых мам.

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