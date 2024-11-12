"Побег с мамой": внучка Софии Ротару раскрыла, где она сейчас находится

Кратко:
- Соня Евдокименко засветилась за границей
- Модель отдыхает вместе с мамой
Внучка украинской певиц Софии Ротару – Соня Евдокименко отправилась с мамой Светланой в путешествие за границу.
На своей странице в соцсетях модель поделилась снимками из Рима. На фото Соня с мамой позировали на фоне памятки архитектуры в стильных образах.
Также они не упустили возможность попробовать кофе в местном заведении и побаловали себя сладостями.
"Бегство с мамой", — написала Соня.
Модель отметила, что любит путешествовать и мечтает побывать в Токио и Киото.
Последние новости шоу-бизнеса
Как сообщал Главред, Игорь Николаев опять не появился с женой на публике. Поклонники заподозрили, что молчун не поддерживает актерскую карьеру Юлии Проскуряковой, поэтому проигнорировал мероприятии.
А также Елена Зеленская призналась, что ее родители были против того, чтобы она ставала сценаристкой юмористического проекта. Все из-за того, что первая леди имеет высшее образование и могла заниматься чем-то другим.
Вас может заинтересовать:
- Предательница Ани Лорак показала свою маму в РФ - детали
- "Лучше не влезать": у мужа Тони Паперной серьезные проблемы
- Россияне рвут и мечут: Валерий Меладзе принял важное решение - что произошло
Кто такая Соня Евдокименко?
Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред