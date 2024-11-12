"Побег с мамой": внучка Софии Ротару раскрыла, где она сейчас находится

Соня Евдокименко решила отдохнуть.

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Соня Евдокименко отправилась в Рим / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Евдокименко

Кратко:

Соня Евдокименко засветилась за границей

Модель отдыхает вместе с мамой

Внучка украинской певиц Софии Ротару – Соня Евдокименко отправилась с мамой Светланой в путешествие за границу.

На своей странице в соцсетях модель поделилась снимками из Рима. На фото Соня с мамой позировали на фоне памятки архитектуры в стильных образах.

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Также они не упустили возможность попробовать кофе в местном заведении и побаловали себя сладостями.

"Бегство с мамой", — написала Соня.

Соня Евдокименко с мамой Светланой / фото: скрин instagram.com, Соня Евдокименко

Модель отметила, что любит путешествовать и мечтает побывать в Токио и Киото.

Как Соня Евдокименко отдыхает в Риме / фото: скрин instagram.com, Соня Евдокименко

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Кто такая Соня Евдокименко? Соня Евдокименко - внучка украинской певицы Софии Ротару, модель. Переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.

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