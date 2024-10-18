Появилось редкое фото внучки Софии Ротару в Лондоне

Кратко:
- Соня Евдокименко снялась в новой фотосессии
- Модель побывала на сьемке в Лондоне
Внучка украинской певицы Софии Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но поддержала родную страну в начале полномасштабной войны, которую развязала Россия, Соня Евдокименко не прекращает удивлять своими фотографиями.
В соцсетях появился снимок Сони в роскошном наряде, который сделала фотограф Дария Бах.
На фото модель позировала в осеннем Лондоне в красном вечернем платье с обнаженной спиной.
Отметим, ранее Соня вместе со своим братом Анатолием Евдокименко училась в Лондоне, а сейчас она живет в Нью-Йорке.
Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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