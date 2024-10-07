"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

Дмитрий Яремчук заявил, что к Софии Ротару нужен "особый подход".

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Дмитрий Яремчук прокомментировал поступок Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro/, instagram.com/sofiarotaru.official/

Старший сын легендарного украинского певца Назария Яремчука – Дмитрий предположил, почему София Ротару не захотела сниматься в фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Отметим, София и Назарий были хорошо знакомы и имели совместные проекты.

Как известно, фильм спродюсировала дочь Назария Яремчука – Мария Яремчук. В ленте снялись многие звезды и друзья артиста, но некоторые отказалась от участия – София Ротару и Василий Зинкевич.

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Как рассказал Дмитрий в интервью для OBOZ.UA, он не знает точной причины поступка артистов.

"Относительно Ротару и Зинкевича, хочу сказать: к таким людям должен быть подход, быть очень деликатными, уметь с ними разговаривать. Одного того, что наш папа незаурядная личность, недостаточно для согласия участия в картине. Но такт - он либо есть, либо его нет. Не знаю, можно ли эту черту характера в себе воспитать. А еще надо любить не себя в искусстве, а искусство - в себе", - рассказал Дмитрий.

А также, оказывается, Яремчук еще не смотрел ленту, хотя собирался это сделать в Канаде.

"Видел ли я картину о Назарии Яремчуке? Мы недавно были с гастролями в Канаде, и туда как раз привезли этот фильм. Кажется, билеты были по 50 долларов. И мы собирались пойти, однако в последний момент изменились неожиданно планы...", - поделился сын легенды.

инфографика София Ротару / Главред

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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