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И Ротару выступит: в Киеве пройдет грандиозный концерт

Элина Чигис
19 сентября 2024, 21:58
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Совсем скоро состоится значительный концерт.
София Ротару, Аурика Ротару, Виталий Билоножко
Концерт в честь памяти Виталия Билоножко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/, instagram.com/svitlana_bilonozhko/

19 октября 2024 года во Дворце "Украина" пройдет концерт, посвященный памяти народного артиста Украины Виталия Билоножко - "Мелодия двух сердец".

Как сообщают СМИ, во время концерта в сопровождении заслуженного академического оркестра ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины прозвучат песни Билоножка, которые исполнят такие артисты - Тарас Петриненко, Оксана Билозир, Александр Пономарев, Павел Зибров, Аурика Ротару и другие.

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"Виталий Билоножко оставил глубокий след в сердцах многих людей своей музыкой. Его творчество стало вдохновением для многих современных артистов, а песни, полные эмоций и чувств, всегда находили отклик в душах слушателей. Его голос и мелодии обладают невероятной силой, которая способна затронуть самую глубокую человеческой души, - подчеркнули организаторы концерта памяти в прессрелизе. - Концерт "Мелодия двух сердец" станет настоящим праздником музыки и воспоминаний.

Кто такой Виталий Билоножко?

Виталий Васильевич Белоножко (11 июня 1953 - 9 января 2024) - украинский певец, эстрадный исполнитель; Народный артист Украины (1995); основатель и организатор периодического Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сообщает Википедия.

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Отметим, певица Оксана Билозир рассказала о сложном периоде в своей жизни из-за политической деятельности. Однажды ее отравили, а выводы врачей не были позитивными, и они предполагали, что она будет парализованной до конца жизни.

А также alyona alyona сейчас не может выступать на концертах из-за ухудшения состояния здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.

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